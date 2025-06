Montaner, Evaluna y Camilo unidos por una causa especial: de qué se trata

Ricardo Montaner -como esas melodías que sacuden el alma en un primer acorde, pero con vientos nuevos- enaltece una frase que, por estos días, es parte de la idiosincrasia argentina: “Lo viejo funciona”. Sin embargo, la efectividad de esa línea que inmortalizó “El Eternauta” -expandida por la potencia de las redes y plataformas digitales- es sólo la premisa de un engranaje mayor. Uno casi artesanal, donde traer al hoy una letra que acarició generaciones, en tiempos de exitismo e inmediatez, es una carta valiente.

Y es que el cantautor de largo vuelo y bagaje hitero, con la colaboración de su hija Evaluna (27) y su yerno Camilo (31) “a tres voces”, reeditó “Si Tuviera que Elegir”, más de dos décadas después de su primer lanzamiento.

"Que ellos canten a mi lado le da a la canción un sentido diferente. Desde hace tiempo tenía esta idea y fue el propio tiempo el que decidió cuándo y cuál canción. Camilo, con su voz única y en el pico de su carrera y Evaluna, con su forma angelical y original de interpretar, hacen de esta canción una joya. La satisfacción de verla redibujar este video en el que participó de chiquitita me vuelve loco. Marlene (Rodríguez) hizo una obra maestra con este mix de imágenes del pasado y del presente. Nadie como ella para entender con claridad lo que queríamos comunicar”, anunció Montaner una vez que la pieza, original de su álbum de boleros “Suma” (2002) tomó nuevas formas y colores.

A 23 años de su primer lanzamiento, Camilo y Evaluna suman su ángel y su voz al tema favorito de generaciones.

“Es una canción que pone en perspectiva lo verdaderamente valioso de la vida. Siempre la amé perdida mente, pero ahora que soy papá, la escucho con otros oídos y la amo aún más”, confió Camilo sobre el tema que también renovó videoclip, con nueva selección de registro audiovisual de Eva luna, musa de su papá y el ojo 360 de Marlene (nuevamente) en la dirección.

“Ver fotos y videos de Evaluna cuando era chiquita es uno de mis hobbies. No me canso. Así que cuando vi el video por primera vez, ya siendo su novio, me derretí. Me siento honrado de sumar mi voz a una canción tan absolutamente icónica e importante en la carrera de mi suegro”, agregó Camilo.

El clip de la nueva versión de "Si Tuviera que Elegir" también estuvo en manos de Marlene, mujer de Montaner.

“Ser parte de esta nueva versión es irreal para mí. Siempre ha sido una canción especial y ahora tiene un nuevo significado. Cantarla con mi papá y con mi esposo, con mi mamá (Marlene) dirigiendo el video nuevamente, y todo esto mientras tenía a mis hijas al lado viéndonos, fue mágico”, agregó Evaluna.

Sin escenarios en vista, pero en ruta a un primer álbum de duetos, Ricardo Montaner, que además de regalar melodías es empresario gastronómico (es dueño de “Cafe Ragazzi”, Miami) padre, esposo y abuelo, lo hizo de nuevo. Esta vez, restaurando una gema del ayer, pero de espíritu contemporáneo. Y con tribu familiar incluida.

Texto: Sabrina Galante.

Fotos: Ale Pazmiño