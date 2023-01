La historia de amor de Mora Calabrese y Abel Pintos generó sorpresas en los fanáticos del cantante.

Durante 2020 aparecieron las primeras imágenes del músico con aquella desconocida mujer que lo acompaña en secreto. La bella dama es empresaria textil y conoció al cantante en un recital, cuando se declaró fanática de él.

Mora Calabrese, la elegida: las fotos inéditas de la esposa de Abel Pintos

Sin embargo, la relación no fue fácil y para Abel Pintos hacerlo oficial fue difícil. "A Mora la esperé unos 6 o 7 años. La forma más certera de explicarle lo que me pasó con ella fue decirle que me modificó. Algo adentro mío cambió cuando la conocí", dijo el artista en una anterior entrevista.

"Ella (Mora) me tuvo mucho más paciencia y también me esperó. Esto fue así hasta el día que dijimos que teníamos que arrancar y dejar de ser tan pavos, sobre todo yo. No fue sencillo y nos pasaron muchas cosas a ambos", agregó.

Abel Pintos y Mora Calabrese formaron una hermosa familia que incluye a Agustín, su primer hijo, y Guillermina, la joven que la empresaria tuvo con una anterior pareja. “Tener a Guillermina y Agustín y haber conocido a Mora es ese cambio también, porque leo la vida de otra forma, incluyendo la música", dijo Abel sobre este ensamble.

Así es el perfil de Mora Calabrese

A pesar de mantener un bajo perfil, una vez que se hizo oficial su relación con Abel Pintos, Mora Calabrese abrió su cuenta de Instagram donde comparte parte de su vida cotidiana.

La empresaria tiene más de 35 mil seguidores y en su feed comparte imágenes de su familia y también tiernos mensajes para su marido. "Feliz día amor! Que suerte tenemos todos de tenerte, pero nuestros hijos MUCHO MÁS! Te amamos", fue uno de los tantos mensajes de su Instagram.

"Gracias, como siempre te digo, por regalarme vida cada día, literalmente. Nuestros hijos son la expresión perfecta de nuestro amor. LOS AMO", respondió él.

