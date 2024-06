Aunque Mora Peretti (21) creció entre sets de televisión y guiones de cine, fue otra circunstancia la que terminó por volverla actriz. “Mis papás se separaron cuando era muy chica, a mis seis años. Y había días en los que me tocaba acompañar a mi papá a grabar”, confesó en diálogo con CARAS la actriz, hija de Diego Peretti, quien posó con su madre, Natalia Milazzo, en la casa en la que viven ambas.

Luego de ser parte del elenco de “Buenos Chicos”, la novela de eltrece, y de la serie “Medusa”, de Paramount+, hoy la actriz se destaca en la obra de teatro “El Juego II Inicios”, precuela de la exitosa trilogía de terror que ahora se presenta los sábados y domingos, en El Método Kairós Teatro.

Mora junto a su papá.

La dura vivencia que definió el futuro como actriz de Mora, la hija de Diego Peretti

“Fue por consejo de una terapeuta que comencé a tomar clases de teatro. En los últimos años de la primaria la empecé a pasar peor. El teatro me ayudó a superar la timidez y el bullying que sufría en el colegio. Tenía una sensibilidad extrema y sentía mucha angustia. Me largaba a llorar y me costaba mucho hacer amigos e incluirme en un grupo”, detalló Mora.

“La actuación me hizo entender que había más personas, con otras mentalidades. Y que la vida no terminaba en el colegio, que podía tener otros amigos y que no todo el mundo me iba a tratar mal. Después, con el tiempo, empecé a sentirme más segura de mí misma y con eso llegó una personalidad con la que defenderme. Hoy soy una persona extrovertida y eso fue porque aprendí a jugar y gracias al teatro”, reconoció la joven artista.

La actriz posó con su mamá, Natalia Milazzo.

Después de años de formación, Mora hizo un casting para el film “Mamá de fue de viaje” y gustó tanto que quedó. Así fue como llegó su debut profesional y compartió elenco con su padre.

“La realidad es que el vínculo con papá está muy atravesado por la actuación y el teatro. Tal vez no compartamos miradas sobre la vida, ya sea por los años o lo que sea. Eso no nos impide hablar o filosofar, pero sin duda lo que más nos une es la pasión por el arte. Hablamos e improvisamos

mucho entre los dos, jugamos. Siento que el juego define nuestra relación, como la libertad de imaginar y reírnos. Es un vínculo sano, con mucho amor", aseguró Mora.

Mora Peretti fue parte del elenco de "Buenos Chicos".

Un 2024 con nueva faceta para Mora Peretti, quien también se probó como modelo.

“Estoy aprovechando para estudiar la carrera de realizadora audiovisual en la escuela de Eliseo Subiela. Para tener otra perspectiva. Escribir y dirigir me interesan mucho. Estoy encontrándole un gustito a la dirección de fotografía”, contó la artista. Además de la fotografía y la escritura, también el mundo de la moda forma parte de sus intereses.

Peretti también estudia la carrera de realizadora audiovisual.

“Otra cosa que me hubiese gustado ser es diseñadora de indumentaria. Hay algo de la estética que me apasiona. Y modelar me gusta”, admitió Mora, quien el año pasado fue modelo para Ricky Sarkany. “Había modelado para estudiantes de la carrera de diseño y para algunas marcas en Instagram, pero esa fue una re experiencia. Me encantó”, enfatizó la multifacética joven quien, dice, también vive un gran momento en los afectos.

"Estoy de novia, sí, y dentro de poco cumplo un año. La estoy pasando muy bien”, concluyó Mora, feliz con su presente.

