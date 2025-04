En una conversación íntima y reveladora con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Marcelo Longobardi, uno de los periodistas más destacados del país, abrió su corazón y se animó a contar cómo fue y cómo es su experiencia como padre de seis hijos, de tres relaciones distintas, en medio de una vida marcada por el trabajo, los cambios y el aprendizaje emocional.

“Fui un workaholic total hasta un determinado día. Ya tenía tres hijos varones. Tengo seis hijos de tres parejas. Imaginate que en los años 90, cuando yo empezaba con mi carrera a full, tenía una vida muy clásica: estaba casado con mi ex mujer Dolores, un encanto de persona, y tuvimos tres hijos. Entre los 30 y los 40 años trabajaba todo el tiempo”, confesó con honestidad.

Marcelo Longobardi en +Caras: “Fui un workaholic total hasta un determinado día”.

Durante esa etapa, el trabajo ocupaba cada rincón de su vida. Radio, televisión, mañana, noche: no paraba. Pero un accidente le cambió la rutina y, sin buscarlo, le dio una nueva perspectiva. “Un día me rompí un tobillo jugando al fútbol y me tuve que quedar en mi casa con la pierna para arriba y yeso. Ahí descubrí cosas que no conocía, como ver llegar a los chicos del colegio”, contó. Fue entonces cuando empezó a darse cuenta de que ese ritmo frenético no era sostenible. “Empecé a entender que el ‘workaholismo’ era una locura y, al poco tiempo, me separé”.

La familia de Marcelo Longobardi.

La separación, además de dolorosa, fue el comienzo de una transformación. “Me produjo una tremenda culpa con mis hijos. Como consecuencia de haber sido un padre muy ocupado, empecé a tener un papel muy presente. Iba todos los días a buscarlos al colegio. Interrumpía reuniones, iba a 180 km/h por Panamericana, pero lo hacía”. Con este cambio radical, logró reconstruir el vínculo con sus hijos, y ganar terreno en una paternidad que, al principio, se le había escurrido entre horarios laborales.

La familia ensamblada de Marcelo Longobardi

Junto a su primera esposa, Dolores Llorens, trajeron al mundo a sus tres primeros hijos. En orden cronológico: Franco, Ignacio y Gastón. “Todavía me deja entrar a su casa sin tocar la puerta”, compartió, reflejando que el vínculo, a pesar de la distancia de sus vidas, se mantiene sano y lleno de respeto.

Hoy, Marcelo está en pareja con Laura Palermo, ciclista profesional y atleta. Con esta mujer, el hombre de los medios se convirtió en padre de dos mellizas: Clara y Delfina. Estas adolescentes vivieron un capítulo especial de sus vidas al festejar sus 15 años en 2021.

Laura Palermo, esposa de Marcelo Longobardi.

Además, el conductor también trajo al mundo a Josefina, que llegó como fruto de una relación paralela con Marina Ruiz, que se produjo durante un impasse en el vínculo con Laura. Más allá de eso, el periodista logró que todos los hijos se lleven bien, para edificar una familia ensamblada espectacular.

Por último, como frutilla del postre, Marcelo Longobardi también es abuelo. Dos de sus hijos mayores, Franco e Ignacio, fueron padres de Félix, Bautista y Alina, el miembro más pequeñín de este clan gigante, heterogéneo y articulado que conformó el comunicador.