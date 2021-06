More Rial habló sobre el presente de su padre tras la escandalosa renuncia a TV Nostra. 

Instalada en Córdoba hace un tiempo, parece que las peleas y distancia entre Jorge y Morena Rial han quedado atrás. La hija del periodista y conductor de América hizo una escapada a Buenos Aires para visitar a su familia y estar con su papá luego del abrupto final de TV Nostra.

Durante la estadía en Capital, la influencer brindó un móvil a Los Ángeles de la Mañana donde, en diálogo con Ángel de Brito, habló de todo y no esquivó el tema cuando le consultaron sobre Jorge Rial. Por el contrario, se refirió al presente del periodista lejos de la pantalla chica tras bajarse el programa que tanto soñaba.

“Por lo que tengo entendido, está bien así por ahora. No sé mucho sus planes, pero está trabajando de abuelo. Este viaje no lo pude traer a Francisco, él se quedó con su papá. Normalmente, viaja él o venimos nosotros”, dijo Morena remarcando la buena relación que mantiene con su papá.

Siguiendo con el diálogo, y luego de que le preguntaran sobre la posibilidad de sumarse a la nueva edición de Masterchef, More Rial remarcó que, según ella, no la llaman por ser la hija de Jorge y acotó: “no sé si es miedo a papá, pero me tienen ahí medio como que no. No es muy tocado el tema”.

En ese momento Ángel interrumpió a su invitada para pedirle opinión sobre la reacción, tanto de sus compañeros, como gente del medio, que salió a criticarlo tras el final de su programa. A lo que Morena expuso: “No tengo idea. No escuché nada de sus compañeros en. Claramente, supongo que fue porque se dio de la noche a la mañana”.

“En realidad, no me gusta que lo critiquen. Las redes están hechas para criticar. Pero no me gusta que hablen porque él tiene una trayectoria, para bien o para mal. Hablan sin saber. ¿Si le pegaron porque estaba en el piso? Claro, para tener la notita del momento, le pego a Rial. ¡Búscate tu nota, boludo!”, disparó la hija de Jorge.

“A mi papá todo el mucho le chupa las medias y ahora le pegan todos porque no está más en la tele”, cerró Morena antes de resaltar que en su momento le peso la fama de su padre y, al respecto remató: “a veces sí, pero ya casi no tanto. Ya lo asocié a mi vida”.

Jorge Rial podría irse de América para sumarse a C5N

Jorge Rial podría irse de América TV, su histórico hogar televisivo, para sumarse a la pantalla de C5N. En las últimas horas el conductor, que renunció a TV Nostra y también dio de baja el programa, recibió una tentadora propuesta del Grupo Indalo para incorporarse a la emisora.

"Hoy Jorge Rial estuvo reunido en el Grupo Indalo. ¿Vuelve a la radio?", puso Ángel de Brito en su cuenta de Twitter este viernes 11 de junio. Este domingo, agregando información de la reunión que tuvo el ex Intrusos, el conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) lanzó un bombazo nuclear: "No le ofrecieron radio sino volver a la tele. A la tarde en C5N".

Si bien la relación entre Jorge Rial y sus ahora expanelistas de TV Nostra, Marina Calabró, Diego Ramos y Angela Lerena, quedó tirante tras el abrupto final del programa ya que se enteraron el mismo día en el que finalizó, con Liliana Parodi, gerenta de programa de América TV y A24, las cosas no quedaron tan mal.

En medio de un móvil de Intrusos con Jey Mammón, la directora del canal apareció en el estudio y habló sobre la nueva grilla que tiene la emisora desde el pasado lunes 31 de mayo debido a la baja de TV Nostra. "Por supuesto que perder el horario que hacía Jorge, y a Jorge Rial, con quien hace 20 años comparto este trabajo, en realidad muchos más porque hicimos El Periscopio, es difícil, es una situación no querida”, declaró Parodi con respecto a la renuncia del periodista de 59 años de edad.

Sin embargo, ya había dado una señal de la libertad que Jorge Rial tenía para irse a otra emisora cuando señaló que "Es tan respetable lo que hizo. Porque en muchos rubros de la Argentina poca gente da un paso al costado, así que eso se lo quiero valorar mucho y lo vamos a extrañar”, aseguró la gerenta de programación de América despidiéndose del conductor.