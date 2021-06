Pampita habló sobre la posibilidad de que More Rial trabaje en su programa

La nota de More Rial en "Los Ángeles de la Mañana" dieron mucho que hablar, sobre todo cuando la joven se mostró dispuesta a tener una posibilidad de trabajar codo a codo con Pampita.

La hija de Jorge Rial se manifestó sobre sus ganas de formar parte de "La Academia" de ShowMatch o en la próxima temporada de "MasterChef Celebrity", y también demostró sus ganas de ser convocada por la top.

Tras conocer las inquietudes de More, Pampita se expresó al respecto y en una nota con Paparazzi aseguró: “Me encantaría. Además, me parece que es un muy buen lugar para comenzar, porque hay buena energía, muy buena, no hay presión. Lo puede pasar muy bien”.



“Si está decidida que hable con la producción, porque yo no elijo nada, soy una empleada más”, dijo Pampita dando su visto bueno. “Me copa la idea, la queremos conocer más”, agregó al respecto.

“Que llame, por supuesto, es más si se llegan a enterar seguramente llamen ellos”, cerró la conductora de "Pampita Online".

Pampita fue tentada para escribir su autobiografía: su temor a enfrentarse al pasado

Carolina "Pampita" Ardohain fue tentada en varias oportunidades para que escriba su autobiografía. La top model, de 43 años, tiene tantas historias vividas, que el libro podría ser un éxito de ventas. Sin embargo, la esposa de Roberto García Moritán, por el momento lo desestima porque no quiere tener problemas con sus ex.

Embarazada de 8 meses, tiene puesta toda su energía en la beba por nacer, y el proyecto queda latente, tal vez para más adelante. El temor a enfrentarse con problemas legales y remover el pasado, son temas que no le son indiferentes. Pero las ganas están.

VO