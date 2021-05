La drástica decisión de vida que tomó More Rial

Cuando comenzaba la temporada de verano, More Rial se instaló en Carlos Paz para formar parte del elenco de "La mentirita", la obra que permaneció en cartel durante todo el verano.

La comedia de enredos de la que participaban Iliana Calabró, Fredy Villarreal, René Bertrand, Laura Bruni y Rodrigo Noya, fue la que permitió el debut de More en una obra teatral y fue muy aplaudida.

En ese entonces, viviendo un gran momento profesional, la hija de Jorge Rial, aseguró que se iba a quedar a vivir en Córdoba, un lugar al que ella amaba, se sentía muy a gusto y además, donde vive Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo Francesco Benicio.

Cuando la influencer, de 21 años, tomó la decisión de instalarse en la provincia serrana, el conductor de TV Nostra, se manifestó con un sentimiento ambiguo seguro de querer lo mejor para su hija pero con la tristeza de la lejanía y de ya no poder ver cotidianamente a su nieto.

La temporada estival finalizó y ahora las cosas cambiaron. More extraña el ruido de la ciudad y la cercanía con su familia. En diálogo con el periodista Pablo Layus, More confesó que la decisión ya está tomada y regresa a Buenos Aires.

Cuando regrese, More tiene muchos proyectos por delante y uno de ellos es poder ir con su hijo a ver a su mamá Jackie Patoka, que vive en Miami. Sólo tiene que tramitar la visa y apenas la tenga, emprenderán viaje a Estados Unidos para poder reencontrarse con quien por el momento mantienen un fluido y afectuoso vínculo a través de Whats App y video llamadas, pero ambas necesitan del abrazo en persona.

El periodista, nacido en esa provincia le sugirió que puede viajar cuando ella quiera, dada la relativa cercanía, pero More, segura de sus palabras le contestó: "Ya me quiero volver y definitivamente" y agregó: "No es lo mismo estar de vacaciones que estar viviendo" y concluyó: "Estoy aburrida".

Jorge Rial habló de la mudanza de Morena: "Me pone mal"

Cuando More Rial se instaló en córdoba para protagonizar la obra La Mentirita, y que su pequeño hijo Francesco esté cerca de su papá Facundo Ambrosioni, Jorge Rial, se manifestó con tristeza:

“Eso me pone mal porque ver poco a Fran me pone mal. Pero tenemos comunicación dos o tres veces por día. A la mañana, a la tarde y a la noche nos hablamos por la camarita. Por suerte el vínculo de padre e hija está muy bien. Atravesamos tormentas increíbles, pero las vamos a superar siempre, por lo menos de mi lado. Es mi hija y la voy a amar siempre, por más cosas que diga de mí se las voy a perdonar”

LP