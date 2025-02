Moria Casán apuntó sin filtro contra Susana Giménez: “Es raro que diga que le da vergüenza ser argentina”

Moria Casán otorgó una nota al programa “A la tarde” y no esquivó la eterna comparación con Susana Giménez. Durante la charla, uno de los panelistas, mencionó la diferencia de perfiles entre ambas figuras y le consultó sobre las críticas que la diva ha hecho a la Argentina, como cuando dijo que le daba “vergüenza ser argentina”. Ante esto, la vedette no dudó en responder con su característico estilo filoso.

Moría Casán y su disputa eterna con Susana Giménez

“Si, pero no sé por qué. Ella está viviendo en otro lugar, tiene doble nacionalidad, tiene amores intermitentes como el desayuno, Me resulta raro que tire mucha cosa”, afirma Casán. Además, agregó su opinión sobre la frase “Argenzuela”, usada por Susana y otros para criticar la situación política del país: “Igual, me parece que decirle a la Argentina ´Venezuela´ no es desacreditar, aunque vos podes estar de acuerdo o no con un gobierno”.

“En Venezuela hemos ido todas, hemos generado un dinero hermoso en la televisión, es un país de gente maravillosa, más allá de las ideas políticas. Decir “Argenzuela´ y ligarlo con el comunismo, que es un tema para rato. Pero decir que te da vergüenza ser argentina, la verdad, es raro”, culminó la vedette,

Moría Casán sobre la vigencia de Susana Giménez

Uno de los panelistas también le preguntó a Moria por qué cree que el público sigue acompañando a Susana, a lo que ella respondió con su habitual contundencia: “¿Qué sabemos si la sigue acompañando? Tendrá su público como tiene la Legrand”.

Luego, marcó la diferencia con su propia carrera: “Yo hago teatro sin sponsor, sin nada de nada, con talento y persistencia, con más de 50 años de teatro. La trayectoria no es acumulación de años, sino trabajar y apostar a tu trabajo, salirte de tu zona de confort. Yo he sido todo y he salido de mi zona de confort”.

Con estas declaraciones, Moria Casán dejó en claro, una vez más, su postura inquebrantable en la eterna disputa con Susana Giménez, resaltando su propio camino en la industria del entretenimiento y cuestionando los comentarios de la diva de los teléfonos sobre el país.

N.L