Moria Casán mostró la cicatriz de la cesárea en el cumpleaños de Sofía Gala: "Reivindico la soberanía de mi matriz"

Hoy, 24 de enero, Sofía Gala está cumpliendo 36 años, por lo que Moria Casán le dedicó unas emotivas publicaciones en sus redes donde sorprendió a sus seguidores con un video luciendo una microbikini para mostrar la cicatriz de su cesárea.

En primera instancia, Moria Casán utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram donde expresó: "En este nuevo año de tu vida, amada Sofía, logro desprenderme de la adhesividad al propio pasado y adquiero distancia para reconsiderar globalmente mi vida, para reorientarla y siento que en tu cumpleaños le doy un nuevo comienzo a mi vida".

La publicación de Moria.

"Bienvenida, hija mía, renazco con vos, reivindico la soberanía de mi matriz y metafóricamente te vuelvo a parir", agregó la artista. Seguido a eso subió un video en el que lució su figura mientras lanzaba besos a cámara mientras la grababan.

"Video sin filtro. Aguante la reivindicación de las viejas", sentenció Moria fiel a si lengua karateca. De esta forma, la One dejó en evidencia que mantiene su postura sobre el descargo en el que sostuvo que no se taparía y se seguiría mostrando al natural.

Moria Casán fulminó a una tuitera después de que está le dijera que se tape

"Tápese, señora Moria Casán. Ubíquese como lo que es, una mujer mayor", publicó una usuaria en Twitter junto a una fotografía de la Diva y unos emojis de cara vomitando, que posteriormente fue borrado. "Me amo. Tapate vos, imbécil que gastás una picture en mí", le respondió Moria a la cuenta.

"¿Así que me están cuestionando? Los conozco a todos. ¡Qué tupé cuestionarme! Son tan abajo y al mismo tiempo tan arriba, que igual me dan ternura. Los conozco tanto a todos, me han sobado todos, me han ‘felpudeado’ la pussy, ¿y ahora resulta que me cuestionan?", dijo de una forma picante.