Fatima Florez reconoció el conflicto que tiene con Moria Casán

Hace varias semanas se vive un nuevo conflicto en el entorno del espectáculo entre dos figuras femeninas del ambiente artístico: Moria Casán y Fátima Florez, ya que luego de que la actriz versátil imitaba a La One, Moria no dudó un segundo y salió al cruce, generando un nuevo escándalo mediático y anunciado un comunicado en el que aquellos que quieran usar su nombre deberán pedirle su autorización.

A pocos días de estrenado la temporada de verano 2023, Fatima Florez reveló que esta interna viene de hace tiempo atrás, en un dialogo con Mitre Live la imitadora reveló: “No están todas contra mí en absoluto, y a Moria le hacemos su tributo en mi espectáculo también, a Susana y Mirtha también, no quiero nombrar a ninguna antes o después por las dudas”.

Fatima Flores y Moria Casán

Curioso hacía la situación Juan Etchegoyen consultó: “¿Es cierto que eso en algún momento te trajo problemas con Moria y ahí empezó todo esto de su enojo?”.

A lo que Fátima explicó: “Mirtha en su programa me preguntó por un bloque de mi espectáculo anterior donde yo hacía de ella y de Susana y hablamos de eso y me preguntó si Moria también estaba y yo le dije que no, que solo estaban las divas y Moria estaba en otro bloque del sketch”.

Fátima Florez

Y continuó: “Parece que a partir de ahí nada fue igual, es lo que se dijo y no hay nada extraño, las amamos a las tres y las tres tienen un lucimiento increíble y cuando aparecen es ovación por parte del público”.

Por otro lado, desde el entorno de Moria Casan anunciaron el siguiente comunicado respecto al desacuerdo por la imitación que realiza la versátil actriz:: “De acuerdo a lo solicitado por la Sra. Ana María Casanova (tal es el nombre real de la diva), propietaria de la imagen y marca Moria, el uso y lucro que generen terceras persona con la misma deberá ser aprobado por la titular, quedando a su criterio el reclamo del cobro del derecho exclusivo del uso”.

D.M