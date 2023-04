El lunes pasado se estrenó la segunda temporada de ‘’Argentina, tierra de amor y venganza’’, hasta el momento la novela recibió todo tipo de críticas, tanto de amor y odio, como halagos. Moria Casán fue una de las que al enterarse que la nombraron en la serie, se refirió sobre ATAV 2 y fue contundente.

Tras la oleada de comentarios en redes y las coincidencias de Andrea Rincón y Justina Bustos, al compararlas con La One y Susana Giménez por el parecido físico, al ser morocha y rubia, ya que la novela transcurre en los ’80, cuando el Teatro de Revista se imponía con grandes figuras como las vedettes. Desde su cuenta de Twitter, Moria expresó: ‘’No la vi, me comentaron que en una escena, uno de los actores hace un chiste a una de las actrices y dice MORIA, es fácil y me mandaron la escena’’.

El contundente tweet de Moria Casán

Y continuó: ‘’Más allá del uso de mi nombre, banco a la ficción nacional’’, cerró tajante Moria Casán pero dándole un guiño a la industria de la actuación argentina. Andrea Rincón interpreta a Mónica, una vedette que forma parte del elenco del teatro, quién se convierte en primera figura.

Justina Bustos reveló que aceptó participar en ATAV 2 porque interpreta a una vedette

Justina Bustos fue entrevistada por el medio Ciudad antes de que se estrenará la segunda temporada de ''Argentina, tierra de amor y venganza'' y contó que sintió al interpretar a Ana Pérez Morettí, nieta de Raquel, personaje realizado por la China Suárez: Es una alegría’’.

Justina Bustos en ATAV 2

Además fue consultada si en algún momento dudó de hacer el papel ya que, al ser vedette debía mostrar el cuerpo y bailar: ‘’ Al contrario, dije que sí por eso. Cuando me contaron que era vedette fue decir 'ok, no lo pienso más'", reveló la actriz.

D.M