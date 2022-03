Instagram

Moria Casan estuvo ayer en una entrevista junto a su pareja, Pato Galmarini, en el programa radial “Agarrate Catalina” de La Once Diez”. Allí, en una conversación muy amena con la periodista Catalina Dlugi, “La One” habló acerca del matrimonio.

Catalina fue al hueso con la pregunta que muchos colegas, seguramente, si tuviera la misma oportunidad, la harían: “Quiero que me digan ahora o nunca. ¿Se casan?”.

Moria Casan y Pato Galmarini: "Nos vamos a casar en la cancha de Boca".

“Estamos comprometidos sin casarnos”, dijo Moria Casan. Sin embargo, Galmarini interrumpió y agregó: “Nos vamos a casar en la cancha de Boca. Me dijo el presidente de Boca que ahí nos tenemos que casar, en la cancha de Boca”.

Para sorpresa de muchos, Moría admitió que hizo un compromiso espiritual con Pato Galmarini frente a la iglesia. “Nosotros hicimos un compromiso virtual, un casamiento virtual en la catedral de San Isidro, un día que fuimos y estábamos los dos solitos”. Pero la actriz no descartó que una boda de verdad se pueda hacer realidad y que sea en la cancha de Boca.

Moria Casan y Pato Galmarini contaron qué es lo más sexy de cada uno

“Desde el primer momento estuvo implicada emocionalmente, porque me parece que me permití dejarme querer. Me di cuenta que yo sentía cosas por él y después me permití dejarme querer por él”, comentó la actriz.

En medio de la entrevista, Catalina les preguntó por lo más sexy que cada uno ve que tiene el otro. Ante la pregunta, la presentadora respondió: “Lo más sexy que me puede dar el Pato, es su entusiasmo, su luminosidad y su fervor por sus ideas. No es un hombre catastrófico. Transmite ante tanta fragmentación, es su compromiso con su ideología, con sus ideas, su militancia, siempre muy amiguero, que estar con sus amigos. Esas cosas de él me encantan”.

Pato Galmarini se refirió a Moria Casan como una mujer en sí misma sexy y rescató el hecho de que acceda a hacer con él cosas que antes no había hecho con otra pareja, como por ejemplo ir de la mano por la calle o inclusive ir “dos veces” a la cancha de fútbol.