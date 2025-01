En un suceso que rápidamente se viralizó, el streamer rosarino Rami Bilbao fue multado con 400 mil pesos tras golpear la puerta de Lionel Messi durante la pasada Navidad. Según declaraciones realizadas en el streaming “Viernes Trece”, Rami relató su experiencia y las consecuencias que enfrentó por lo que comenzó como una travesura y terminó en polémica.

El hecho ocurrió durante las fiestas navideñas en el exclusivo barrio Kentucky, ubicado en la localidad de Funes, Rosario. Messi, quien suele descansar junto a su familia en su lujosa mansión, es vecino de Rami, quien decidió llevar a cabo un “challenge” para sus seguidores, visitando la residencia del astro. Sin embargo, la acción no fue bien recibida: los vecinos alertaron a las autoridades y Bilbao fue sancionado por alterar la tranquilidad del lugar. “Fue una idea del momento, nunca imaginé que escalaría tanto”, confesó el streamer.

Rami Bilbao, quien cuenta con más de 350 mil seguidores en TikTok, se ha hecho conocido por sus videos cargados de humor y carisma, muchos de ellos realizados junto a su hermana. Sin embargo, este incidente marcó un punto de inflexión en su carrera como creador de contenido. “Me equivoqué, aprendí la lección y ahora estoy trabajando para pagar la multa”, afirmó, reconociendo que no repetiría algo similar.

Las opiniones sobre el suceso se dividieron en redes sociales. Mientras algunos lo acusaron de invadir la privacidad del jugador, otros defendieron su intención de entretener a su audiencia. El streamer también aprovechó para hablar sobre las estrictas medidas de seguridad que rodean a Messi. "En el barrio cuando viene Messi y piden delivery les ponen un rastreador, para que no vayan a la casa del chabón. Además, hay inhibidores de drones y doble seguridad en el perímetro”, explicó, dejando en claro las precauciones extremas que se toman para proteger al futbolista.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en navidad.

El streamer también reveló que la multa no fue únicamente por su acción, sino por la participación de unos amigos suyos que molestaron en la casa del capitán de la selección. “Encima fui muy tonto porque en Navidad estaba Messi. Justo esa noche salí de joda y unos chabones me llevaron a mi casa. Apenas me dejaron en la puerta, fueron a las 6 de la mañana a golpearle la puerta a Messi. Me pusieron una multa de 400 mil pesos”, relató.

Lionel Messi, considerado una de las máximas estrellas del fútbol mundial, es frecuentemente buscado por fanáticos que desean una foto o un autógrafo. Sin embargo, este episodio refuerza la importancia de respetar su privacidad, incluso cuando se trata de acciones aparentemente inofensivas. Por su parte, Rami Bilbao continúa reflexionando sobre las consecuencias de su “desafío” y trabaja para superar este costoso error.