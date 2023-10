Murió Burt Young, reconocido actor de Rocky

Burt Young, que interpretó a Paulie Pennino en la saga Rocky, falleció el pasado 8 de octubre en Los Ángeles. El actor tenía 83 años y una exitosa carrera artística.

Burt Young.

Sobre Burt Young

La noticia de su muerte la dio su propia hija, Anne Morea Steingieser, al diario The New York Times, aunque aún no revelaron el motivo de su deceso.

Burt Young, cuyo nombre real era Gerald Tommaso DeLouise, se destacó principalmente por interpretar al mejor amigo y cuñado del Rocky Balboa (Sylvester Stallone). Ese rol lo llevó a estar nominado al Oscar como mejor actor de reparto.

Burt Young en Rocky.

Burt Young también participó en Chinatown, El jugador, Érase una vez en América, y Transamerica (2005), entre otras.

Según informaron medios extranjeros, Burt Young trabajó hasta sus últimos días y aparecerá en cuatro películas actualmente en fase de posproducción.

Sin dudas, un gran actor que le dedicó su vida a su exitosa profesión.