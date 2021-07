Dolor por la muerte del actor Daniel Mickelson a los 23 años

Una nueva muerte vuelve a golpear al mundo del espectáculo, se trata del joven actor y modelo, Daniel Mickelson. La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales.

“Mi corazón está hecho añicos y escribir esto se siente tan mal que ni siquiera sé qué decir; ayer perdí a mi hermano, mejor amigo y la otra mitad de mi corazón”, escribió su hermana Meredith Mickelson en las redes sociales junto a una foto del joven de 23 años. “No había una persona a la que amase más en esta tierra. No hay palabras que puedan hacerle justicia que yo pueda escribir, porque conocerlo era amarlo. Le agradezco a Dios me haya elegido para ser su hermana durante toda su asombrosa vida”, concluyó.

Por su parte, su novia, Maddie Haley, también le dedicó unas emotivas palabras: “No quiero que esto sea real, las palabras ni siquiera pueden describir cómo me siento en este momento. Anoche perdí a mi mejor amigo en todo el mundo. Siento como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Iluminaste cada habitación con tu sonrisa contagiosa y nunca dejaste de hacer feliz a nadie, yo hubo un solo día en el que no hicieras todo lo posible por hacerme sentir especial y amada”, dijo y agregó: “Ojalá pudiera llamarte ahora mismo y escucharte decirme que todo va a estar bien”.



Mickelson era una joven estrella en ascenso, desde 2019 formaba parte del elenco de la serie Mani, y había actuado en la película de suspenso The Killer Clown Meets the Candy Man.

De acuerdo a The Sun, todavía no se conocen las causas de la muerte de Daniel y aún se esperan los resultados de la autopsia.

