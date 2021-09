Murió el hermano de Roberto Piazza, quién había sido acusado de abusar del diseñador: "Con esto cierro la peor parte de mi historia"

Ayer por la noche se conoció que falleció Ricardo, el hermano de Roberto Piazza. La relación entre los hermanos era nula, ya que el modisto lo denunció por abuso sexual en reiteradas oportunidades. Desde que se conoció la noticia diferentes medios se comunicaron con Piazza, en donde habló al respecto y manifestó sus sentimientos.

"Apareció muerto en una casa en donde él vivía no sé con quién. Fue en Santa Fe, y era en una casa en la que supuestamente vivía con una mujer que no se sabe quién es. Nadie lo quería ver, ni las mujeres, ni los hijos, ni los hermanos, ni nadie", aseguró Piazza. Además, agregó: "Era la peor parte de mi historia y mi familia".

"Está la policía y los médicos en la puerta de la casa. Pero no pueden abrir la puerta porque nadie tiene la llave. Dicen que fue el corazón, los vecinos no quieren ni ver ni hablar. La verdad es que es todo muy extraño. Yo hablé con mis sobrinos con los que tengo contacto, pero no piensan ir ninguno", sentenció Roberto Piazza.

Para el final, Piazza fue contundente con sus sentimientos y sostiene que es un capítulo terminado en su vida. "Yo me siento raro, es como si fuese el final de mi libro. Escribí cinco libros y con esto cierro el libro de la peor parte de mi historia y la de mi familia también", finalizó en comunicación con la revista Pronto.

Previamente, en un mano a mano con Crónica TV, el reconocido diseñador habló sobre los reiterados abusos que sufrió por parte de su hermano mayor. "Con mi hermano no me interesa tener relación. Lo que sí, siempre de alguna manera u otra aparece, es un psicópata. La verdad que me molesta, me da bronca que no esté preso o que no lo caguen a trompadas, la injusticia me da mucha bronca".

"La psicopatía es hereditaria y es una rama de la locura, es irreversible. Con mi psiquiatra lo fuimos analizando y parece que venía de mi bisabuelo a mi abuelo y así hacia abajo. Lo que pasa es que yo lo agarré a tiempo. Si yo no lo trataba y no hacía un corte me podría haber pasado, yo corté con el mandato. Yo tengo mis serias dudas de que alguien de la familia haya heredado la psicopatía de él… Estoy tratando de investigarlo de a poco, viendo desde afuera, y me estoy dando cuenta de las cosas que van sucediendo", decía en su momento Roberto Piazza.