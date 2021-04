Roberto Piazza está internado en terapia intensiva

Hace algunas semanas, Roberto Piazza contaba que estaba postrado tras sufrir una fuerte caída en España, donde se encontraba con su pareja, Walter Vázquez. Ahora, se supo que el reconocido diseñador argentino está de vuelta en el país y se encuentra internado en terapia intensiva de la Clínica Trinidad de Palermo. Desde el perfil oficial del diseñador en Instagram repostearon el mensaje que Walter realizó en su cuenta.

"Hoy, lunes 12 de abril, quiero informar a todos que mi pareja, Roberto Piazza, se encuentra internado en terapia intensiva, unidad coronaria del Sanatorio Trinidad de Palermo", comenzó diciendo Walter, en las redes oficiales de Roberto, y de esa forma se despertó la preocupación.

Sobre los motivos de esta internación, explicó: "Debido a estudios que se le han realizado, se ha decidido tenerlo monitoreado luego de más de 20 días sufriendo diferentes dolencias".

Cerca del final, el hombre aclaró y aseguró: "No es un cuadro de gravedad, pero sí de control, sobre todo en momentos como el que atravesamos todos a nivel sanitario. Muchas gracias por los miles de mensajes de amor. Los mantendré informados".

El difícil momento de Roberto Piazza, varado en España

Tras estar alejado de los medios, hace algunas semanas el mismo Roberto Piazza habló en LAM y relató el difícil presente que atravesaba en Madrid con su salud. En un video Roberto contó su difícil situación: “Hola, soy Roberto Piazza, no en el mejor estado de mi vida. Quiero pedirles que hagan extensivo esto porque estoy acá solo con Walter en el piso. Tuve tres caídas muy fuertes, dos de espalda en el hielo y me destrocé la espalda. Al tiempo me caí de la escalera del edificio. Me resbalé por la nieve y a los días me vinieron unos dolores muy fuertes en la cabeza y los pies. Son dolores que son insoportables. Estoy inmovilizado. Puedo mover solo la mano izquierda, la derecha no la puedo mover. Y la cadera prácticamente no la puedo mover”, explica en la grabación el diseñador.

“Estoy muy sensible. Voy a llegar a Buenos Aires porque tengo muchas cosas que hacer. Entre otras un beneficio por un banco de sangre. Me siento… Perdón. Necesito que la gente sepa por qué no estoy presente en las redes sociales. Subo cosas viejas”, aclaró Roberto Piazza.

Luego, se explayó: “Vinieron varios médicos, me dieron muchos remedios. Igual hace diez días que no puedo dormir y es insoportable. Parece ser que tengo lo que me dijo Patricia Sosa que se llama un estrés de huesos, o sea, que te puede pasar cualquier cosa, quebrarte o fisurarte. La mano derecha me parece que está fisurada, el tobillo no sé que tiene pero está hinchado y cuando me quedo un ratito quieto ya no puedo caminar más”.

“Saqué pasaje después de un montón de problemas y nos vamos con Walter con lo poco que podemos llevar porque no puedo moverme hacia Buenos Aires. Más allá de lo que pase, no me importa ni la política ni la grieta ni nada. Solo quiero estar con mis amigos, con mis afectos y acá dejo una persona encargada de todo lo que estábamos haciendo. Y que la virgen nos ayude. Que pase rápido y pronto todo esto. Tengo cosas muy lindas para hacer pero no puedo mover el cuello para ningún lado”, cerró el diseñador Roberto Piazza.



Walter, pareja de Piazza desde hace más de una década, le contó a Taboada en ese momento que debido a los dolores, le suministran una gran cantidad de sedantes que lo dejan prácticamente sin fuerzas. A esta difícil situación, se le sumó la pandemia, que complicó el viaje de regreso de Roberto a Piazza. Por este motivo, la vuelta a Buenos Aires se postergó más de lo esperado.

Desde su cuenta de Instagram, Roberto publicó un posteo para llevarle tranquilidad a sus seguidores: "La vida va pasando por colores a cada rato, a cada día. A veces estamos en rosa, rojo, blanco o negro. Todo pasa. Feliz vida. pd: Pronto en Buenos Aires".