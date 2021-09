Susana Giménez victima de la inseguridad: se estima que le robaron un invaluable objeto personal

Como casi todos los días en "Los Ángeles a la Mañana" jugaron al incógnito con una noticia que esta vez fue fuerte y llamó la atención por su rareza. Se trató de un robo de un objeto personal a Susana Giménez valuado en 1.500 dólares según informó Mariana Brey en el programa conducido por Ángel de Brito.

Se trata de una peluca con su pelo original que forma parte de su colección. "Era una de las que más usaba desapareció de la peluquería de Miguel Romano. Habría una sospecha de Osvi, quien la está peinando ahora, aunque no podemos juzgarlo. La cuestión es que le desapareció una peluca a Susana Giménez y lo van a desmentir todos pero yo tengo la fuente real, hasta Susana lo puede desmentir", dijo Mariana.

"Como Miguel no está yendo a la casa por la pandemia, Osvi se empezó a ocupar y eso lo tomó medio como una traición y las sospechas vienen por ahí. Sale 1.500 dolares un kilo de pelo y la peluca de Susana es muy abultada y tendría más de un kilo. Susana ya habló con Miguel porque la peluca no apareció y le pidió que le confeccione una nueva" remató.

Susana Giménez sobre su internación por coronavirus: "Mi mayor miedo era morirme"

Susana Giménez volvió a la televisión después de casi dos años de estar alejada de ella. En una entrevista que llevaron adelante Cristina Pérez y Rodolfo Barili, la diva habló de su contagio de Coronavirus y su internación en terapia intensiva en Punta del Este.

“El peor miedo fue morirme. Y después que me entubaran, eso era algo que me aterrorizaba. Incluso yo dije que se me tenían que entubar, no…déjenme ir porque no lo voy a soportar”, comenzó contando Susana.

Más tarde, con mucha angustia Susana Giménez contó: “Eso le pasó a Juan Carlos (López), mi maquillador, que estuvo 20 días entubado y no lo aguantó. Te anestesian para eso, pero él, cuando se despertaba, se ponía loco y se quería sacar todo”.

Retomando el tema de sus días internadas en Punta del Este, Uruguay, sostuvo: “Tenía mucho miedo de morirme, porque no tenía ganas de morirme. El terror que te agarra al estar solo en un cuarto, te ven por una ventanita, no saben lo que te pasa…”.

“Yo lloraba por todo. Me acuerdo que un día me llamó Lucía (Celasco, su nieta) por teléfono, cuando había entrado a terapia, y me dijo yo no tengo que estar acá, tengo que estar ahí, con vos…con eso estuvo como una hora llorando. Lloraba cada vez que alguien me demostraba un poquito de cariño”, finalizó.

FL