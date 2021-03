¡Muy fuerte! Julieta Prandi inició una causa penal por corrupción de menores contra su exmarido

La lucha de Julieta Prandi por quedarse con la potestad de sus hijos sigue en pie, luego de que hace poco más de un mes su exmarido, Claudio Contardi los abandonara en la puerta de la casa de ella cuando no estaba y los tuvo que recibir una empleada. Luego vinieron varias denuncias y declaraciones de violencia de género por parte de la novia de Emanuel Ortega y ahora inició una causa penal por corrupción de menores contra el empresario.

Acompañada por su abogada, Ana Rosenfeld fue al estudio de Viviana Canosa en "A24", y comenzó contando: “Hubo varios casos de abandono de parte del padre de mis hijos, no solo el que se enteraron, que es el más chiquito. En agosto denuncié algo muy grave que sucedió en mi casa de Escobar, donde vive el padre de mis hijos, donde pasan el tiempo cuando estaba con él, en general los deja con otras personas. En 2019 me enteré de que la persona que vivía con mi ex, a la que a mí me decían que era la niñera, dormía en la cama matrimonial con él y mis hijos”.

“Además, los obligaba a llamarme ‘la putita’ y ‘la tilinga’ dentro de la casa, y cuando se comunicaban conmigo por teléfono estaban obligados a decirme lo que el padre quisiera que me dijera. Al año siguiente pasó lo de Escobar, que es tremendamente mucho más terrible. Hay una causa penal por corrupción de menores. No voy a entrar en detalles porque es la privacidad de mis hijos”, contó.

“Mis hijos dieron testimonio en el Servicio de la Niñez de Olivos. Es muy grave. Mateo no quiere ver a su papá, le tiene miedo, fue amenazado muchas veces. Los chicos dijeron de todo…”.

Luego Julieta siguió hablando de por qué no quiere que sus hijos Mateo y Rocco vean a su padre: “No me quedó otra que no mandar a los chicos al colegio, porque si se presenta en el colegio, que ya lo quiso hacer y se los lleva, Mateo no me cuenta lo que pasó porque le tiene miedo. Me decía que lo dejaba con la niñera en el shopping todo el día dando vueltas, desde las 12 hasta las 20, y que el padre se iba. Mis hijos en vez de merendar en casa, mirar dibujitos o hacer la tarea en la casa como cualquier chico, se la pasaban yirando y me Mateo me decía que estaba cansado de eso".

Julieta Prandi describió la violencia de género que padeció con su exmarido

El lunes 8 de marzo se celebró, como todos los años, el Día Internacional de la Mujer y muchas de ellas, y hombres también, se manifestaron en contra de los femicidios, el maltrato a la mujer y la igualdad entre los géneros. A días del 8M, Julieta Prandi justamente volvió a contar el infierno de violencia de género que vivió con su exmarido, Claudio Contardi, que el mes pasado abandonó a sus hijos Mateo y Rocco en la puerta de su casa, cuando ella no estaba, argumentando que no podía cuidarlos más.

"En discusiones, me agarraba del cuello, del brazo, y me decía que si hubiese sido hombre no me dejaría un sólo hueso sano. Ser una figura pública y tener un micrófono es mi seguro de vida", le contó a Telenoche, el noticiero de eltrece.

También se refirió a un episodio de violencia que vivió uno de sus hijos: "Rocco me dijo: 'Estoy enojado porque dibujé la pared y papá me pegó en la espalda´", contó Julieta Prandi muy afligida.

Mientras tanto ella continúa tratando de que le impongan una perimetral al empresario, para que no pueda acercarse a ella ni a sus hijos, medida que, por lo pronto, no prosperó ya que el juez que entiende en la causa la rechazó y ahora ella busca recusar al juez.