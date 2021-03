Julieta Prandi describió la violencia de género que padeció con su exmarido

El lunes 8 de marzo se celebró, como todos los años, el Día Internacional de la Mujer y muchas de ellas, y hombres también, se manifestaron en contra de los femicidios, el maltrato a la mujer y la igualdad entre los géneros. A días del 8M, Julieta Prandi justamente volvió a contar el infierno de violencia de género que vivió con su exmarido, Claudio Contardi, que el mes pasado abandonó a sus hijos Mateo y Rocco en la puerta de su casa, cuando ella no estaba, argumentando que no podía cuidarlos más.

"En discusiones, me agarraba del cuello, del brazo, y me decía que si hubiese sido hombre no me dejaría un sólo hueso sano. Ser una figura pública y tener un micrófono es mi seguro de vida", le contó a Telenoche, el noticiero de eltrece.

También se refirió a un episodio de violencia que vivió uno de sus hijos: "Rocco me dijo: 'Estoy enojado porque dibujé la pared y papá me pegó en la espalda´", contó Julieta Prandi muy afligida.

Mientras tanto ella continúa tratando de que le impongan una perimetral al empresario, para que no pueda acercarse a ella ni a sus hijos, medida que, por lo pronto, no prosperó ya que el juez que entiende en la causa la rechazó y ahora ella busca recusar al juez.

¡Fuerza Julieta!

El desgarrador pedido del hijo mayor de Julieta Prandi a su madre

Hace ya unas semanas comenzó otra verdadera pesadilla para Julieta Prandi cuando su exmarido, Claudio Contardi y padre de sus hijos, Mateo y Rocco, de 10 y 5 años respectivamente los abandonó en la puerta de la casa de ella argumentando que ya no los podía cuidar y los tuvo que recibir una mujer que colabora con la actriz y conductora. Ahora "Juli" contó que le preguntó su heredero mayor luego de ser dejado con su hermano.

Tras la actitud de su padre Mateo le hizo un desgarrador planteo a Julieta: "Me preguntó, hace dos días, qué edad tiene que tener él, para decidir vivir solo conmigo. Me preguntó eso porque sintió lo que pasó el viernes, (19 de febrero cuando sucedió el hecho de abandono) y desde entonces, no duerme".

Además, Julieta se explayó aún más sobre su ex: "Claudio es una persona que grita mucho, tiene un tono muy alto que genera mucho miedo e intimida mucho. Mis hijos, los dos, le tienen mucho respeto y mucho miedo. Yo sé de lo que les hablo. Tendremos que ver de qué manera lo verán lo menos posible, si eso depende de mí. Y que el padre esté obligado a pagar alimentos, sino no podrá ver a sus hijos".

"Todos los días de mi vida pienso en pedir la tenencia completa de mis hijos. Estoy ante la gran disyuntiva porque ante el miedo, el mayor no quiere ir a ver al papá, y el más chiquito que todavía no lo manifiesta por supuesto que quiere ver a su papá. Es una situación muy difícil. ¿Qué hago? ¿Le prohíbo ver al padre? ".