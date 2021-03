Cinthia Fernández vs. Matías Defederico: llanto, amenazas y confesiones

Luego de las fuertes declaraciones que realizó ayer Matías Defederico contra Cinthia Fernández, hoy la angelita se quebró y estalló en llanto en "Los Ángeles a la Mañana" al hacer su descargo. Realmente fue una mañana muy fuerte y hasta Yanina Latorre se sensibilizó y también lloró.

"Matías Defederico nunca fue un buen padre cuando estuve por parir a Francesca él estaba de fiesta. Me hacía sentir culpable por hacer nuestras cosas públicas. El parto de mi hija lo tendría que haber disfrutado y pasé una noche de mierda. Recuerdo que estaba la beba en terapia intensiva y el me mandó un mensaje insultándome", comenzó relatando sin pode contener las lágrimas.

"Tuve denuncias en donde me llamaban las minas que salían con él mientras yo le daba la mamadera a mi hija menor. Ahí estaba sola porque no quería decirle nada a nadie. En Chile la pasé muy mal y en Ecuador (países donde jugó el exjugador) también. Hasta que en un momento hubo un clic y seguí muy poco tiempo y entendí que lo que él hacía era una falta de respeto para mí y mi familia", dijo y empezó a llorar con más contundencia, ya desgarrada...

"Me gustaría que sea un buen padre, uno presente, hace un mes que no ve a las nenas porque el señor se fue a una fiesta clandestina. Llevo 7 meses esperando que la justicia lo embargue", agregó.

Finalmente ya casi sin poder hablar dijo que él siempre le dijo que ella le metió los cuernos: "Ojalá le hubiese metido los cuernos para que viva lo que viví. Una noche estábamos cenando en un casino y Carmen la persona que me ayuda me dijo porque me dejaba tratar así. Me fui a casa y él se fue al boliche. Matías ejercía violencia de todo tipo conmigo, maltrato de todo tipo y están las pruebas de las entradas mías cuando me iba a atender", sentencio ante el llanto de Yanina y luego Ángel de Brito le alcanzó un vaso de agua y le dijo que si quería salir del aire podía hacerlo.

Matías Defederico confesó que sufre de ataques de pánico: así fue la reacción de Cinthia Fernández

Matías Defederico confesó que tiene ataques de pánico y Cinthia Fernández reaccionó sin piedad.

El ex deportista reveló que hace varios años sufre esta condición por la que tuvo que empezar un tratamiento. "Algo que me marcó muchísimo en mi vida fue la separación de mis viejos. Comencé con ataques de pánico desde muy chico, a los 15 años. Dejé el colegio y el fútbol, dejé todo. No podía salir de mi habitación", contó en una entrevista con Mitre Live.

"Fueron muchos años de tomar medicación hasta que fui saliendo de a poco. Hasta el día de hoy tengo ataques de pánico, pero lo puedo controlar", agregó.

Lo cierto es que, al escuchar estas declaraciones, Cinthia Fernández fue irónica con su ex, con quien mantiene una fuerte disputa por el dinero de manutención de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca. "Pánico me va a tener que tener a mí", dijo y añadió: "Pero para ir a los boliches no tenía ningún ataque de pánico. La verdad es que no me interesa nada que tenga que ver con su vida por lo que no sé si dice la verdad o no".