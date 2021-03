La fuerte confesión de Julieta Prandi tras el acoso y las denuncias de su exmarido

Luego de que Julieta Prandi denunciara a su exmarido, Claudio Contardi por el abandono de sus hijos en la puerta de su casa le pisió a la justicia la incomunicación de Mateo y Rocco con su padre pero el el juez que lleva la causa recusó el pedido que también incluía una perimetral para ella y los chicos y tras ese suceso la actriz y conductora hizo una grave acusación contra su ex en "Implacables".

En esta oportunidad Julieta Prandi apareció en pantalla para contar que, contrario a su pedido contra el padre de sus hijos él continuaba molestándola. “Hoy este sujeto se apersonó en la puerta de mi casa y estuvo sacando fotos. Mis padres están en mi casa y lo vieron. Estaba sacándole fotos al vehículo de mi papá, estuvo tocándole el timbre a la vecina. Así que está merodeando”, relató en el programa de TV. “La perimetral no está puesta, no tiene restringido el régimen”, agregó.

Y ante la negativa de la justicia expresó: “Miedo no lo tengo, ni le tendré nunca porque yo ya pasé todas. Los voy a defender a mis hijos. Yo puedo llevar un palo en la camioneta, pero mi pelea es en la Justicia y no voy a entregar a mis hijos por un juez que tiene ganas de mirar para otro lado cuando un padre es abandónico y violento”.

Además contó que pidió la recusación al juez Lázaro y del Juzgado N° 3 de San Isidro: “Tuve que denunciar un hecho de abandono de mis hijos en la vereda de mi casa. Pedí la suspensión del régimen y el juez no la otorgó, pedí la perimetral porque mis hijos le tienen miedo al padre y no la otorgó. Yo no estaría en esta situación si el juez hubiera hecho algo en agosto del año pasado cuando tuve que hacer una denuncia muy grave porque algo grave sucedió en su casa, en su presencia y bajo su cuidado”.

“El hizo una denuncia de impedimento de contacto, pero cómo yo le voy a entregar mis hijos a una persona que los abandona en la vereda y que no es la primera vez que los abandona. Hay dos denuncias, una penal y una civil”, finalizó Prandi.

Julieta Prandi aseguró que quiere que su exmarido, Claudio Contardi vaya preso

Tras el abandono de sus hijos Mateo y Rocco en la puerta de su casa por parte de su exmarido y padre de los niños, Claudio Contardi, Julieta Prandi vive un nuevo calvario y quiere justicia, por eso lo denunció y además pidió que el juez que interviene en la causa que el padre de los chicos no se acerque ni se comunique con ellos hasta una nueva audiencia. Pero para sorpresa de muchos la actriz va por más y quiere verlo preso.

Pero el pedido por el momento fue rechazado y Julieta mostró todo su enojo en Paparazzi: “El juez no suspendió el régimen de visitas, y Mateo no quiere ir con su papá. Le tiene mucho miedo. Entonces, fui el sábado a hacer la denuncia y pedí una perimetral, que todavía no me dieron”

“Más allá de lo económico, que no se haga cargo de nada, que los abandone es un montón, que su madre haya sido amenazada de muerte, que Mateo no quiera ir con su papá y que la Justicia no actúe es un horror. Es una Justicia completamente machista y desigual”.

“No voy a bajar los brazos más allá de todo lo que me robó este delincuente, que robó 21 años de trabajo. Pero eso es lo de menos, lo más importante son mis hijos. A ellos no los van a tocar. Voy por todo”, dijo Julieta.

Cuando el cronista le preguntó si quiere ver preso a Contardi, Prandi no vaciló: “Eso sería un plus porque es lo que se merece. Es un delincuente, estafador, maltratador, un poco de todo. Yo no quiero que mis hijos sientan miedo ni sean abandonados, maltratados o que nadie les levante la mano. No lo voy a permitir. Mateo está con terapia desde el año pasado y ahora no sé si no tendrán que hacer los dos”.