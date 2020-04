Nacha Guevara contó que se le inundó la casa en plena cuarentena

Nacha Guevara sorprendió al revelar en qué cosas hace en esta cuarentena obligatoria por el brote de Coronavirus.

La actriz se sinceró en Confrontados: "También soy vaga. Así que los primeros días dije ‘uy, qué alivio’, y descansé y no hice nada. Después empecé a ordenar libros, estantes y placards. También hago gimnasia, pilates, yoga, medito y resuelvo problemas que se presentan y que tenés que resolver vos mismo porque no tenés ayuda como en otros momentos", comenzó diciendo.

"Un día me levanté y estaba todo inundado. Entonces, investigué y mandé fotos y me dijeron que era la cisterna. Así que llamé a la guardia del barrio que me ayudó a levantar la tapa de cemento que pesa mucho y necesitás una fuerza que yo no tengo. Lo que había pasado es que se rompió el flotante", contó entre risas.

Cerca del final, Nacha divirtió al panel al revelar cómo resolvió el problema: "Así que llamé a mi vecina, que es una genia, y entre las dos, con una piedra y una soga -bien primitivos- improvisamos un flotante nuevo. Vos tirás de la piedra con la soga, entonces el flotante se levante; y cuando ves que está vacía, soltás la soga. ¡Y con eso me entretengo bastante!", cerró.