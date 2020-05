El emotivo mensaje de Nacho Viale a Goldie Legrand

View this post on Instagram

Chau tía Goldy ❤👸🏼 “Mi vida fue de día y fue en enero, al aire libre, bajo un sol redondo encendido en la sombra de un macondo, feliz santafesino y chacarero. El murmullo era el sonido de aquel piano y un pequeño carnaval como trasfondo y andábamos corriendo por el fondo con una mandarina en cada mano..”