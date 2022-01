Roxy Vázquez conmovió a sus 270 mil seguidores con una tierna publicación esta madrugada. La periodista de TN realizó una tierna historia de Instagram anunciando el nacimiento de Pedro, su segundo hijo. En la imagen se ve el piecito del recién nacido, con su fecha de nacimiento, nombre escrito y Roxy eligió la canción "canción de cuna" de Los Piojos para ponerle ritmo a la hermosa noticia.

Nació Pedro, el segundo hijo de Roxy Vázquez

Roxana comentó en agosto del 2020 que sería madre, y apenas comenzó el 2022 anunció el nacimiento de Pedro. La ex compañera de Sergio Lapegüe, es madre de Rocco, su primer hijo, fruto de su primer matrimonio, que hoy en día tiene 11 años.

“Estoy feliz y está todo bien. Me costó decirlo al aire porque pienso que no importa. No estoy acostumbrada a ser noticia, pero tenía que decirlo” reveló Roxy Vázquez meses atrás en diálogo con El espectador (CNN Radio AM 950).

Mientras se toma unos días para disfrutar con Pedro, Roxy decidirá cómo seguirá su futuro profesional.

