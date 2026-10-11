Nahuel Mutti, el actor que triunfó en Verano del 98, a sus 49 años : “Vivir lejos de mis hijos es tener siempre algo que contarles”

El paso del tiempo deja huellas profundas y cambia los rumbos que cada persona elige transitar. Lejos de la pantalla chica que lo catapultó a la fama masiva durante su juventud, Nahuel Mutti redefinió su rutina en otro país. Hoy, radicado en México, enfoca su talento detrás de la lente como fotógrafo y transita una etapa de introspección donde los afectos ocupan el centro de su universo personal. Las distancias geográficas transforman los vínculos familiares, pero también potencian el valor de cada reencuentro.

Nahuel Mutti hoy instalado en México como fotógrafo

Nahuel Mutti: Un mensaje profundo que conmovió las redes sociales

Las plataformas digitales funcionan muchas veces como un diario íntimo abierto al público. En su cuenta oficial de Instagram, Nahuel Mutti compartió una reflexión honesta sobre la paternidad y el impacto que genera residir lejos de sus tres hijos varones: Ángelo, Benicio y Justino, fruto de su relación pasada con Catarina Spinetta.

Nahuel Mutti y sus hijos Ángelo, Justino y Benicio

En el texto, el actor expresó que la distancia obliga a reinventar los momentos compartidos, que la rutina diaria se pierde y que resulta muy difícil coordinar encuentros donde coincidan los cuatro. “Vivir lejos de mis hijos es tener siempre algo que contarles”, manifestó el actor. Con total transparencia, admitió que a veces una llamada telefónica apenas alcanza para calmar la nostalgia, y que tras cortar la comunicación se queda mirando el aparato con la sensación de que faltó un abrazo. Sin embargo, remarcó que cada instante compartido vale oro porque sabe que la despedida siempre acecha.

La respuesta no tardó en llegar. Entre los comentarios de la publicación, su hijo Ángelo le devolvió el gesto con una frase corta pero cargada de cariño: “Te amamos pa, gracias x estar siempre”. El intercambio expuso la solidez del vínculo afectivo a pesar de los kilómetros que separan a la familia.

Nahuel Mutti fue conocido como Tomás en Verano del 98, la tira de Cris Morena

Nahuel Mutti: De la exitosa ficción de los noventa al lente fotográfico en México

Para las generaciones que crecieron frente al televisor durante la década del noventa, su rostro resulta inolvidable. La participación de Nahuel Mutti en Verano del 98, aquella tira juvenil diaria producida por Cris Morena que marcó un hito en la televisión argentina, lo transformó en una figura central de la cultura pop de esa época. Los televidentes seguían con atención las historias de aquel grupo de jóvenes que vivía en una ecoaldea junto a la costa.

El emotivo posteo de Nahuel Mutti y el ida y vuelta con uno de sus hijos

Con los años, el camino profesional tomó rumbos diferentes. El actor decidió cambiar de escenario y se instaló en México, donde encontró una nueva pasión creativa. Hoy se desempeña como fotógrafo profesional, un rol que le permite observar el mundo desde otra perspectiva artística, alejado de la exposición mediática constante pero conectado de manera permanente con su costado expresivo. La vida actual del intérprete transcurre entre proyectos laborales, nuevas rutinas y la adaptación constante a un entorno diferente. A los 49 años, comprende que la distancia física altera los planes, pero no debilita el amor hacia sus hijos.

En su publicación, el actor reflexionó sobre cómo administra ese afecto a la distancia y dejó en claro que cada vivencia en el exterior se transforma automáticamente en una historia para compartir con ellos. Los chicos continúan sus vidas en Argentina con sus propios proyectos, mientras Nahuel Mutti consolida su carrera en el país azteca. No obstante, la complicidad familiar se mantiene intacta a través de la pantalla, demostrando que los lazos verdaderos superan cualquier frontera.