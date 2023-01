La nueva vida de Nahuel Mutti: trabajó en Verano del 98 y hoy es dueño de una empresa millonaria

Cuando uno escucha la frase Verano del 98” recuerda esa serie de televisión que cautivó a la mayoría de argentinos, esa exitosa serie catapultó a Nahuel Mutti, el chico rubio con trenzas que estuvo desde principio a fin en todos los capítulos.

Alejado de los medios por decisión propia, hoy incursiona en el mundo de los negocios, en el cual cada día ve el fruto de su esfuerzo y reafirmando que no se equivocó de profesión.

“La verdad que me dejó de interesar un poco el medio, me dejó de provocar satisfacción y me fui corriendo. No fue algo dramático, siento que fue algo que se dio de manera natural, que se fue gestando. Fue una transición, lo vi muy mezclado con algo que no me interesó” manifestó el empresario.

Mutti narra como por casualidad conoció a su socio: “Un día caminado por la calle de Ámsterdan. Se le cayó dinero al piso y se lo devolví, charlamos sobre los problemas de hospedaje que existen en esa ciudad. Él me contaba que vivía hace muchos años allí y que siempre tenía problemas de hospedaje, así nació “Urban Roomie”, relató.

El ex Verano del 98 explica sobre su emprendimiento: “La idea es desarrollar experiencias para nómades digitales y estudiantes internacionales que abarcan hospedajes, comunidad y turismo al mejor precio del mercado. Les ofrecemos estadías prolongadas y económicas de 30, 60 y 90 en hoteles. Tenemos convenios en Ámsterdam, Berlín y Copenhague”.

La empresa cada día va creciendo que ya tienen planes de extenderse: “Ahora estamos empezando a desarrollar todo para lanzar esto también acá, dentro de dos o tres meses y también en cuatro ciudades de México: Rivera Maya, Cancún, Islas Mujeres y Tulum para mediados de agosto”, relato el empresario.

Verano del 98: a 25 años de su estreno qué fue de la vida de los protagonistas

Verano del 98 fue un antes y un después en la vida de muchos adolescentes que crecieron en los 90's. Llegó con la idea de cubrir un espacio de pocos meses y se terminó quedando por tres temporadas. Sus protagonistas no podían salir a la calle sin tener que pasar por una fila larguísima para firmar autógrafos. En resumen: exitazo total.

A 25 años de ese primer capítulo, te mostramos cómo están los protagonistas.

Nahuel Mutti

Sin dudas fue su gran momento de fama. Las rastas que llevaba en la cabeza lo destacaron del resto y todas las chicas estaban enamoradas de él. Nahuel Mutti, de 45 años, mientras comenzaba verano del 98 también empezaba su historia de amor con Catarina Spinetta, con quien tuvo dos hijos: Benito y Ángelo. Si bien ahora están separados, continúan con una muy buena relación.

Nancy Dupláa

Su personaje era el de la joven que ya había pasado la adolescencia admirada por las chicas más pequeñas. Para Nancy Dupláa (53), el paso por Verano del 98 le dio más visibilidad de la que ya había logrado en Montaña Rusa, uno de los mayores éxitos de su carrera.

Agustina Cherri

La actriz venía de dos grandes éxitos: Grande Pá y Chiquititas, que la habían colocado en una cima altísima a una corta edad. Para Agustina Cherri (39) Verano del 98 significó el primer papel como adolescente rebelde y es el día de hoy que muchos recuerdan la libertad de su personaje y la variedad de colores de sus outfit. La actriz acaba de ser mamá de Bono, su cuarto hijo.

Juan Ponce de León

Sin dudas fue "el" momento del actor y músico. Su personaje era un poco el que unía a los amigos y el encargado de tocar la guitarra en los típicos fogones que los reunía. El tema "Nada nos puede pasar" que cantaba Juan Ponce de León (46), quedó en la memoria del público para siempre.

Marcela Kloosterboer

Al igual que Agustina Cherri, el papel de Marcela Kloosterboer (39) en Verano del 98 marcó un poco el comienzo de la adolescencia en pantalla para la actriz.

Tomás y Dolores Fonzi

A Tomás Fonzi (41) se lo pudo ver el año pasado en la televisión, gracias a su participación en MasterChef Celebrity 3. En Verano del 98 era uno de los galanes de las más jóvenes, a quienes conquistaba con su simpatía. Por su parte, Dolores Fonzi (44), su hermana en aquella ficción y en la realidad, construyó una carrera cargada de éxitos y hoy es considerada una de las mejores actrices de nuestro país. Además, está en pareja con Santiago Mitre, a quien acompaña a las entregas de Premios por las nominaciones de "Argentina,1985".

Agustina Lecouna

Uno de los personajes más queridos de Verano del 98 fue el de "Tere", interpretado por Agustina Lecouna (45). Hoy, está alejada de la televisión. Vive en Miami junto a su pareja y sus tres hijas pequeñas.

Alejo Ortíz

El hijo de la fallecida actriz Susana Ortíz, fue otro de los galanes de la novela. Alejo Ortíz (48) continúa con su carrera artística y el año pasado estrenó una película en la que participa: “Yo nena, yo princesa”. Actualmente se lo puede ver en "El Hotel de los famosos 2".