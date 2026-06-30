Entramos al living de Cata Spinetta: pared de madera, sillones nórdicos y una salamandra moderna

Catarina Spinetta logra en su hogar de Uruguay una atmósfera que invita al relax inmediato. La clave de esta propuesta reside en una paleta cromática neutra y el uso estratégico de materiales orgánicos, elementos que transforman el living en un oasis de serenidad. Este refugio no solo destaca por su belleza, sino por una funcionalidad que permite que la vida cotidiana fluya con total naturalidad, integrando la estética con el confort necesario para la desconexión diaria.

Catarina Spinetta mostró en sus redes sociales el living de su casa en Uruguay

La madera, protagonista del living de Catarina Spinetta

La calidez del ambiente nace, sin duda, de la elección de los materiales. El living se destaca por un revestimiento de listones de madera verticales que revisten una de las paredes principales, aportando textura, ritmo visual y una calidez táctil muy característica del diseño nórdico. Este recurso arquitectónico no solo añade interés visual, sino que también funciona como un marco perfecto para los elementos tecnológicos y decorativos que conviven en la pared.

Living estilo nórdico de Catarina Spinetta.

Este elemento se integra a la perfección con los pisos de madera clara, unificando el espacio y potenciando la luminosidad que llega desde el exterior a través de grandes ventanales. El mobiliario sigue la misma línea: sillas de diseño con estructura de madera y tejido natural que aportan una impronta artesanal. Cada pieza ha sido seleccionada por Catarina Spinetta para mantener una coherencia visual, logrando un equilibrio perfecto entre la sofisticación del diseño contemporáneo y la calidez de lo natural que tanto define el estilo de la artista.



El corazón del living es, indiscutiblemente, la salamandra de hierro de diseño minimalista. Esta pieza, además de cumplir una función técnica esencial para combatir el frío, se convierte en el eje visual del lugar gracias a sus líneas limpias y su acabado en color oscuro, que genera un contraste elegante con la calidez del entorno.

Living de Catarina Spinetta; chimenea, canasto y la madera como protagonista

Junto a la chimenea, una gran canasta de fibras naturales guarda la leña, sumando un detalle orgánico que refuerza la estética relajada y descontracturada de la casa. La zona de estar se completa con un conjunto de mesas de centro circulares, cuyas bases sólidas y formas suaves invitan a la charla distendida y a la pausa necesaria durante el día. La circulación es sumamente fluida, permitiendo que la cocina y el área social conversen entre sí sin barreras visuales, lo cual amplifica la sensación de amplitud.

Funcionalidad y diseño con la mirada estética de Catarina Spinetta

Cada decisión en este espacio responde a un criterio donde la estética nunca sacrifica el confort o la utilidad. La iluminación es otro de los grandes aciertos en la propuesta decorativa: se resuelve mediante rieles técnicos en el techo, un recurso moderno que permite dirigir los focos de luz hacia puntos específicos, resaltando la textura de la madera y creando una atmósfera íntima cuando cae la tarde.

El living de Catarina Spinetta, líneas depuradas

El mobiliario complementario, como los sofás de tonos neutros, garantiza que el espacio resulte ideal tanto para la lectura personal como para recibir visitas. Hay una clara intención de mantener el orden visual, donde cada objeto decorativo tiene su lugar y razón de ser, evitando el exceso y apostando por la curaduría de piezas con carácter.

El living de Catarina Spinetta es, en definitiva, un ejercicio de diseño bien ejecutado que trasciende las modas pasajeras. Se aleja de las estructuras rígidas y apuesta por un refugio flexible, atemporal y profundamente personal. Es una invitación a disfrutar del presente, donde la armonía visual y la comodidad se dan la mano para crear un hogar con alma propia que refleja, con claridad, una búsqueda consciente de bienestar y estilo.