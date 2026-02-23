La foto que demuestra que el hijo de Nahuel Mutti es un calco de su abuelo, Luis Alberto Spinetta

En las últimas horas comenzó a circular en redes una imagen de Ángelo Mutti Spinetta, el hijo de Nahuel Mutti, que dejó a más de uno sin palabras por el impresionante parecido con su abuelo, el legendario Luis Alberto Spinetta. “Es el Flaco”, escribieron varios usuarios al notar los rasgos que parecen calcados.

Ángelo Mutti Spinetta, nieto de Luis Alberto Spinetta, sorprendió por su notable parecido con el músico.

El joven, fruto de la relación entre Mutti y Catarina Spinetta, heredó no solo el apellido sino también una fisonomía que remite al líder de Almendra. El perfil afilado, la mirada profunda y el gesto sereno fueron algunos de los detalles que rápidamente se viralizaron en comparación con fotos históricas del músico.

El impactante parecido físico que emocionó a los fanáticos del rock nacional

La imagen, que comenzó a replicarse en distintas cuentas dedicadas al espectáculo, muestra a Ángelo con el cabello largo y expresión introspectiva, una postal que evoca las etapas más icónicas de Spinetta en los años 70. No se trata solo de un parecido superficial: quienes siguen de cerca la historia del rock argentino aseguran que hay algo en su presencia que recuerda al magnetismo natural que tenía el artista.

Nahuel Mutti junto a su hijo Ángelo, heredero de un apellido atravesado por el arte.

Comentarios cargados de emoción inundaron las publicaciones: desde quienes celebraron el “ADN intacto” hasta quienes confesaron haber sentido un estremecimiento al ver la foto. La figura de Spinetta sigue siendo una de las más queridas y respetadas de la música latinoamericana, y cada referencia visual despierta un vínculo afectivo muy fuerte con el público.

Luis Alberto Spinetta, fallecido en 2012, dejó una huella imborrable en la cultura argentina. Referente indiscutido del rock nacional, fue creador de discos fundamentales y poeta de una generación. Su estética, marcada por una mezcla de sensibilidad, introspección y rebeldía artística, trascendió lo musical para convertirse en símbolo. Por eso, cada gesto que remite a su imagen genera una reacción colectiva.

Ángelo Mutti Spinetta es hijo de Nahuel Mutti y Catarina Spinetta

El legado de Luis Alberto Spinetta y la huella que atraviesa generaciones

En el caso de Ángelo, el parecido no pasó inadvertido tampoco para el entorno familiar. Si bien mantiene un perfil bajo, cada aparición pública o fotografía compartida despierta comentarios que resaltan la conexión física con su abuelo. El linaje artístico de la familia Spinetta continúa siendo motivo de interés para el público, que sigue atento a cada novedad.

El notable parecido físico entre abuelo y nieto volvió a poner en primer plano el legado familiar.

Nahuel Mutti, por su parte, siempre se mostró respetuoso y orgulloso de la herencia cultural que rodea a su hijo. El actor, recordado por su participación en ficciones televisivas y campañas publicitarias, forma parte de una familia atravesada por el arte. La conjunción de apellido y rasgos físicos potencia el inevitable paralelo con una figura tan influyente como el Flaco..

El parecido entre Ángelo Mutti Spinetta y Luis Alberto Spinetta no solo sorprendió por lo físico. También recordó la vigencia de un legado artístico que sigue latiendo fuerte en la memoria cultural argentina.

BR