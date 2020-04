Natalia Oreiro confesó que padece una particular enfermedad neurológica

Natalia Oreiro confesó a Santiago Del Moro en “Juntos podemos lograrlo”, que sufre de misofonía, una afección que le causa incomodidad extrema ante sonidos peculiares.



”Se llama misofonía, es una de las enfermedades consideradas raras, el 7% de la gente la tiene y no lo sabe, no es psicológica y no tiene cura”, explicó Natalia. Además, señaló cuál es el ruido que no puede soportar.”El chicle para mí es el punto máximo, la lapicera también. Hay un grupo en Argentina que tiene esta patología. Yo por ejemplo, me subo a un auto y si el señor que maneja está con un chicle me pongo directamente auriculares”.

La uruguaya añadió que la enfermedad le ha generado problemas desde siempre; recordó que cuando era niña debía hacer los exámenes en otra aula si percibía uno de los sonidos que le causa ansiedad porque no podía lograr una concentración a la hora de aprender o realizar cosas.