Natalia Oreiro marcó tendencia con las medias que serán clave para los looks de otoño durante la temporada 2025. La cantante y actriz lució dos increíbles conjuntos en donde exhibe distintas formas de combinar las medias can can tanto con encaje como en animal print.

Teniendo a este ítem como eje para configurar sus looks, la madre de Atahualpa Mollo vistió de la mejor forma una prenda que promete consagrarse tanto en las calles como en las pasarelas durante la temporada otoño e invierno de este año.

Natalia Oreiro

Natalia Oreiro mostró dos formas de lucir las medias largas durante este otoño 2025

Natalia Oreiro marcó tendencia con las medias que serán clave para los looks de otoño con dos outfits imperdibles. En su primer look, Natalia Oreiro lució un jumper de corte sastre en celeste pastel, una prenda que destacó por su bordado con pedrería. Combinó este atuendo con una blusa con mangas abullonadas y un cuello bebé con un lazo que aportó un toque sofisticado.

El color de su jumper se repitió en su manicura, así como en los aros de perlas multicolores y en los marcos de sus anteojos, creando un look armónico pero que destacaba con sus medias en animal print. El detalle más destacado de este look fueron las medias largas con estampa de leopardo. Combinadas con sandalias de plataforma y taco ancho, fueron el toque audaz que dio carácter al conjunto.

El original look de Natalia Oreiro con medias largas

El segundo look de Natalia Oreiro mostró un estilo completamente diferente, pero igual de impactante. La actriz optó por un vestido lencero de raso en color bordó decorado con puntillas negras. Este vestido, con su tono vibrante y su delicado encaje, fue complementado por unas medias largas en color negro.

Para sus pies eligió unas sandalias negras de plataforma, similares a las del primer conjunto, pero con un diseño que se ajustaba mejor a la elegancia del vestido. Los lentes de sol en tonos tierra y sus labios rojos fueron el detalle final que cerró su estilismo con una dosis de glamour.

El look de Natalia Oreiro con medias largas con encaje

Natalia Oreiro marcó tendencia con las medias que serán clave para los looks de otoño durante esta temporada 2025, a la vez que exhibió como es que se pueden adaptar las medias con estampados o encaje a un outfit. La esposa del líder de Divididos, Ricardo Mollo, demostró una vez el motivo por el cual es una de las referentes de la moda.

C.G.