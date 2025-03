De Natalia Oreiro a Griselda Siciliani y Emilia Mernes, las famosas que eligieron el nuevo corte de pelo tendencia

Durante la temporada de verano, las famosas aprovechan las altas temperaturas para poder retocarse los estilos de pelo que mantienen durante todo el año. Muchas de ellas juegan con los nuevos colores de tintura, mientras que otras van por un corte diferencial. Natalia Oreiro, Griselda Siciliani, Emilia Mernes, María Becerra y Valentina Zenere coincidieron con el mejor peinado para esta temporada, y lo convirtieron en tendencia en la moda.

Natalia Oreiro, Griselda Siciliani, Emilia Mernes, Maria Becerra, Valentina Zenere

Por los hombros y fresco, el corte de pelo tendencia de la temporada

En las últimas horas, Natalia Oreiro le dijo chau a su largo cabello pelirrojo, y se dio una posibilidad con un nuevo corte de pelo. La actriz se caracterizaba por su hermosa cabellera que combinaba con sus excéntricos outfits. Sin embargo, se mostró con el corte de pelo tendencia: el famoso "Italian bob". El mismo consiste en un corte por sobre los hombros, que le da la comodidad de disfrutar de las altas temperaturas del verano.

Natalia Oreiro

Ella no es la única actriz que se había jugado por un corte que le llegara hasta el final del rostro. Valentina Zenere viene cargando la tendencia desde hace un tiempo, dándole un estilo más serio y old money, que combina a la perfección con sus look en su mayoría total black. La artista presenta una moda única, que mezcla la elegancia con la juventud de algunas prendas.

Valentina Zenere

Griselda Siciliani, por su parte, decidió lucir este mismo corte de pelo, para la presentación de la segunda temporada de "Envidiosa". De por sí, su personaje usa un estilo Blunt con el lacio impecable. La propia actriz decidió seguir el consejo de la propia historia, y se lo hizo para ella misma. El mismo lo lució durante el verano, y continúa hasta ahora.

Griselda Siciliani

Durante la misma temporada, y siempre al tanto de las tendencias de la moda, Emilia Mernes también se mostró con el mismo corte durante sus vacaciones en la playa. La diferencia de la cantante es que ella priorizó que sobrepasara sus hombros, a penas un poco. De esta manera, mantuvo el pelo corto tendencia, pero la comodidad de poder hacerse diferentes peinados, cuando quisiera.

Emilia Mernes

Finalmente, María Becerra es la pionera de este corte tendencia. Desde hace un tiempo, ella descubrió la comodidad del corte por sobre los hombros, y lo lució en diferentes aspectos. En sus videos musicales, a veces utilizaba los rulos para resaltar el largo del cabello. Sin embargo, en su día a día, priorizaba el lacio para mantener la comodidad de poder peinárselo de la manera que ella quisiera.

Maria Becerra

Las celebridades descubrieron que el corte de pelo por sobre los hombros, en sus diferentes estilos, es la tendencia de la temporada de verano. El mismo presenta la facilidad de peinar para que no influyan las altas temperaturas y los diversos trabajos que ellas deben hacer. Natalia Oreiro, Griselda Siciliani, Emilia Mernes, María Becerra y Valentina Zenere son solo algunas celebridades argentinas que lo utilizan, mientras que las internacionales también continúan con la moda.

A.E