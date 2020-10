Natalia Oreiro y Jey Mammon en el Cantando 2020: Sorpresa, lágrimas y un gran homenaje

La gala de ayer en el Cantando fue inolvidable y de mucha sorpresas. Natalia Oreiro, irrumpió en la pista para acompañar a Jey Mammón y a Carla del Huerto en el trío. "Estoy muy contenta. Es súper fuerte salir de casa y venir a un lugar tan alegre", expresó la cantante.

Al escuchar esto, la uruguaya contó como fue la convocatoria: "Cuando Jey me dijo 'che, ¿te copás?', me dieron unas ganas infernales y un miedo total". A lo que el actor y humorista relató: "Al principio me dijo que no, y después que lo estaba pensando, y le dije 'qué bueno porque yo ya lo había decretado'". Asimismo, contó que Natalia fue un rato antes al Cantando "para hacer una pasadita con nosotros, se re involucró, es una genia".

"Estoy muy agradecida por este homenaje, aunque me suene un poco fuerte la palabra", comentó Oreiro con su humildad característica. Y agregó hermosas palabras para con Jey : "Es lo más. Tuvimos una historia (risas). Siempre me gustó mucho él, es muy talentoso, Estelita siempre me encantó. Y viste cuando hay alguien que tenés buena vibra".

“Me encantan los cuatro jurados. Bueno, por Karina la Princesita tengo amor total, ella sabe que yo amo sus canciones”, continuó.

“Amo la cumbia. Cuando iba a bailar en Uruguay iba a un lugar que ya no está más, que era un lugar de cumbia uruguaya, pero también colombiana. Siempre me gustó mucho la cumbia argentina, es sabido mi fanatismo por Gilda”, agregó Oreiro.

Mientras que Karina aseguró: “Siento mucha admiración. Nos hemos cruzado con Natalia cuando hacía la tira Solamente vos. Yo no la conocía personalmente y me gustaban mucho sus canciones y ha sido muy buena compañera”.

“Yo estaba muy nerviosa y ese día vino al camarín, me saludó y me hizo sentir muy contenida. Me parece que más allá de ser una gran artista, internacional y todo, muestra con sus actos la humildad que tiene al venir acá. Con su presencia nos llenó a todos. Es muy buena compañera y cálida, así que se merece la admiración y el respeto de nosotros”, cerró con lágrimas en los ojos.