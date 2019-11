Natalie Pérez habló de sus deseos de ser madre

Natalie Pérez (32) se confesó e hizo referencia a sus deseos de ser madre. Así es, la joven no dudó en decir que siempre quiso tener muchos hijos y cree que debe apurarse para poder concretarlo. Habló de congelar óvulos para asegurarse de poder tener su bebé en algún momento, ya que ahora mismo expresó que no tiene tiempo ni de ir a hacerse los chequeos médicos.

“Yo pensé que iba a tener varios hijos. No sé el número. Siete es un montón. Aparte ya no llego, por edad. Hay una vida útil. Por suerte la tecnología nos acompaña, podemos congelar óvulos y todas esas cosas. Pensé en congelar óvulos”, manifestó la protagonista de "Pequeña Victoria" en diálogo con Teleshow.

Luego, a la morocha le consultaron desde aquel medio si se decidió al respecto y ella contestó: “Ahora, cuando descanse, cuando baje, cuando tenga mi rato para poder ir al médico y hacerme estudios, hay que hacer varias cosas para que eso suceda. Tenés que tener tiempo, que es lo que me estaba faltando”.

“Voy a cumplir 33 años y creo que estaría bueno, porque sí quiero tener hijos, por ahí puedo... no sé... pienso: ¿viste que uno hace cálculos con esas cosas? Decís: ‘Bueno, dos años, pero si quiero tener uno cuando tenga 40 ya no puedo’. Entonces, no está mal guardar", dijo la actriz.