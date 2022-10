S i bien tiene un aire angelical y una mirada traviesa, cuando posa ante la cámara se transforma en una diosa sensual y atractiva. Pero su belleza no le resta capacidad para desenvolverse en su rol de comunicadora. Naza Di Serio conduce “Ya lo Sé”, un programa que informa de una manera distinta mientras la gente puede participar desde la casa y ganar mucho dinero en premios.

Está acompañada por Silvana “Gongora” Stabieli y Charly López y tiene un emotivo segmento de entrevistas optimistas a emprendedores resilientes en Mediodía Noticias por ElTrece, el noticiero que conducen a Sandra Borghi y Luis Otero.

Si bien en su infancia y adolescencia pasó momentos difíciles –es hija de madre soltera y su mamá siempre la apoyó en sus sueños– con el tiempo decidió hacer couching con ‘dos grosas’ como ella define a Mariana Territo y Alicia Maestre. Gracias a eso sintió que lo que se quería se creaba.

Naza Di Serio: "El couching me cambió la vida"

El camino para llegar a Artear no fue fácil, gracias a su desempeño y carisma Naza Di Serio estuvo más de cinco años en el programa de ese canal, ‘Arriba Argentinos’ y en los noticieros matinales de la señal TN brindando los datos del tiempo, hasta que empezó a crear notas para hacer y le fue muy bien.

Ahora es feliz conduciendo ‘Ya lo Sé’, la gente puede participar desde la casa y ganarse premios buenísimos, de mucha plata. "Estoy acompañada por dos personas hermosas como Silvana y Charly especialistas en lenguaje y costumbres. Son dos grosos”, asegura.

Naza Di Serio.

En las redes sociales tiene más de 300 mil seguidores. En lo sentimental, confiesa que está saliendo con alguien y prefieren ir despacio. Si bien se crió en Ituzaingo, vive en capital y uno de sus grandes placeres es invitar a cenar a su madre: “Me gusta ir a un restaurante que está en la zona donde crecí y al que nunca podíamos ir porque no podíamos pagarlo: Ahora le digo ‘Mamá pedí lo que quieras que yo pago’. Y es una satisfacción enorme. Tengo buenas amigas de toda la vida aunque he limpiado mucho mi lista de amigos. Me quedé con los que conozco desde los 12 años. En el canal tengo gente grosa y hermosa. No creo en Dios ni en el Universo, ni en las vibras y todo eso. Creo en la virgen de Iemanja. Para mi es un desafío hacer ‘Ya lo sé’, es una idea que fuimos armando con el productor Juan Meiriño y luego Ricardo Ravanelli nos dio el ok. Estoy muy feliz”, concluye con una sonrisa que transmite su frescura y su espontaneidad.

Naza Di Serio en una producción exclusiva de CARAS

Agradecimientos: @marieladaguer, @ga.FlowerS, @naimaoficial, @rickysarkany @chana.club, @melocotonstyle, @joyas.colordeflor