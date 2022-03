Nazarena Vélez contó cómo atravesó el duelo de Fabián Rodríguez: "Estuve a punto de ser alcohólica"

Instagram

Se cumplieron ocho años desde aquel día que quedará marcado para siempre en el corazón de Nazarena Vélez. El fallecimiento de Fabián Rodríguez fue uno de los momentos más dolorosos de si vida, al igual que la partida de su hermana menor, Jazmín.

En "LAM", la actriz se animó a revelar cómo atravesó el duelo después de perder al padre de su hijo de la manera más trágica. "Es dolororísimo" fue la definición que Nazarena Vélez le dio a este aniversario. Pero abrió su corazón y confesó que fueron sus hijos el motivo clave para salir adelante.

"Tuve que hacer mucho esfuerzo para no volverme loca, entré en una oscuridad", confesó Nazarena Vélez que también aseguró: "Yo estuve a punto de ser alcohólica, yo me encontraba cuatro meses después de lo de Fabián, tomándome tres litros de vino, a la noche, buscando papeles en la oficina de él".

"Yo que tengo una tendencia importante a lo adictivo, me di cuenta que iba a terminar muy mal", contó Nazarena Vélez en diálogo con Ángel de Brito. Sin embargo, sola se dio cuenta de que estaba cayendo en una adicción, y que tenía a su hijo con apenas dos años que la necesitaba.

Como si eso fuera poco, Nazarena Vélez reveló que el Rivotril ya no le había hecho efecto y por eso empezó a consumir tanto alcohol, que eso la adormecía. Afortunadamente, la productora recuerda que la ayudaron mucho sus hijos y que, de no haber sido por ellos, no hubiese salido adelante.

"A mí, lo que había pasado con Jazmín cuatro años antes, me había matado", expresó Nazarena Vélez con respecto al fallecimiento de su hermana y evidenciando que cuando ocurrió lo de Fabián se enfrentó nuevamente a una situación igual de dolorosa y no sabía cómo afrontarlo.

Para terminar, con respecto a la culpa, la artista dejó en claro que: "Si no te la sacas te la volvés loca", ya que ella en ambos casos sintió mucho remordimiento. Afortunadamente, Nazarena Vélez, con ayuda de sus hijos logró salir adelante y hoy disfruta de su vida en compañía de su pareja, Santiago, "El Bocha", Caamaño.