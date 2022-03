Nazarena Vélez tuvo problemas con la policía tras su debut en LAM

Nazarena Vélez se convirtió en la flamante "angelita" del nuevo LAM. El programa de Ángel de Brito estrenó este martes en la pantalla de América TV convirtiéndose en el ciclo más visto ese día en la señal.

En medio de la emoción por el debut del programa, la mamá de Barbie Vélez tuvo un percance cuando volvía a su casa en auto junto a Ana Rosenfeld. En ese momento, la actriz y la abogada fueron detenidas por un control policial y sometidas a un control de alcoholemia.

“Terminamos nuestro primer programa de LAM y la primera cena que hicimos. Yo me tomé una copa de vino y tengo que reconocer mi error, me acaba de parar la policía y me secuestraron el auto”, contó Nazarena.

“Yo no tomé, pero si hubiera sabido, manejaba yo”, dijo por su parte Rosenfeld. “No me imaginé”, se lamentó Vélez.

Luego, en una charla que mantuvo con su hija, Barbie Vélez, en Instagram 'stories', la panelista reconoció su error mientras su hija se burlaba de la situación, asegurando que estuvo bien que le quitaran el vehículo.

Nazarena Vélez confesó la terrible amenaza que recibió de Jorge Rial

En el estreno de LAM, Nazarena Vélez recordó la terrible amenaza que recibió por parte del nuevo conductor de Sobredosis de Tv.

“Revisó la basura de mi casa cuando se hablaba de mi adicción. Buscaba droga en la basura y dónde compraba pastillas” comenzó diciendo la "angelita", y recordó aquella época en 2009 cuando sus hijos eran chiquitos. “Me acuerdo que yo le hice una nota y le pregunté ‘¿vos qué sos?’. Me dijo ‘yo soy un mercenario’. He visto como en Intrusos le decían a Gerardo Sofovich que iban a mandarle un pájaro carpintero, burlándose de la amputación de su pierna” agregó.

“Una vez, por medio de Gerardo Sofovich, me llamó y me preguntó cuanto medía. Yo le dije 1,73, y él me dijo ‘bueno ya te estoy preparando el cajón’. El programa empezaba a la 1 y me hizo mierda, como muchas veces” rememoró.