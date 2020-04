Nazarena Vélez recordó a su hermana Jazmín, a 10 años de su muerte

View this post on Instagram

Hellooooo🖐 Esta potraaaa🐴🔥 es JAZMÍN mi hermanita más chiquita,que Dios o quien sea🤷‍♀️ decidió llevarse de este mundo 🌍 un día como hoy.. pero 🔟años atrás Titi en mi vientre y ella👉Jazmín con sus atrevidos 21 Recorriendo cada rincón de mi Buenos Aires Querido🎩 Jaz era amiga de tod@s y re popular‼️ buena mina,enérgica y luchadora como seguramente seas vos.... Si la conocías te aseguro✍️ serias amig@ de Jazmín🤝🙌 🤙 Te extraño mucho hermanita linda💔 #10añossinJazmin #leoninahastalamedula #unaautenticaVelez