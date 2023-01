Nequia Galotti se encuentra en tierras Uruguayas y le ha asentado bien el mar, la arena y el sol; junto a su novio Pablo Hernández que estuvo 4 meses mandándole mensajes para invitarla a salir y formalmente ser pareja.

MMateucci

En sus redes sociales se le ve muy alegre, disfrutando esta etapa que le toca vivir, acompañada de miles de mensajes de sus seguidores alentando ese romance de la empresaria textil.

Después de la muerte de su esposo Bartolomé Mitre, Nequi ha sabido levantarse y reconstruir su vida con esperanza y optimismo, eso se refleja en cada lugar donde se encuentra.

Cómo conoció Nequi Galotti a su novio el empresario ganadero

Tiempo atrás, Nequi Galotti confesó como conoció a su actual novio, Pablo Hernández. Fue a través de la red social Instagram. “ÉL me escribió durante cuatro meses, pero yo no le contestaba” admitió la ex modelo.

"Nunca en la vida imaginé que iba a estar contestando el mensaje de alguien que me escribiera, pero él tuvo una forma de comunicarse conmigo muy especial y me despertó la curiosidad. De entrada, me despertó la curiosidad de conocer a esa persona. Durante los cuatro meses en los que no le contesté, me fijaba si me había vuelto a escribir", contó en una entrevista.

Según su relato, una de las amigas de la conductora le aconsejó que acepte la invitación del empresario y así empezó el amor entre estas personas que la primera vez que vieron se abrazaron fuerte uniendo no solo sus cuerpos sino también sus almas.