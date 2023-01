Nequi Galotti presenta a su familia perruna

A cada uno de sus perros, dice Nequi Galotti (60), la une una historia muy especial y emotiva. “Los adoro y me acompañan de una manera maravillosa. La fidelidad, amor y alegría que te demuestran de manera permanente es tan auténtica y linda que uno los disfruta a full”, reconoce la conductora y panelista de “Todas las tardes”, ciclo de El Nueve, quien contó cómo fue la llegada de cada una de sus queridas mascotas.

“Roma, de raza rhodesian, es la más grande de todas. La compramos cuando Bartolomé se hacía diálisis y estaba anotado para trasplante. No sabíamos si le iba a salir en Argentina o afuera, porque también estaba anotado en EE.UU. Si salía en el exterior, íbamos a tener que dejar a nuestro hijo durante algunos meses acá.Y su bien estaban mis hijos y mis padres, le compramos a Roma para que fuera su amiga”, detalla Nequi sobre ̈la jefa ̈, como cariñosamente apodan a su perrita, por ser la que más tiempo lleva en la familia. “Ella vivió momentos muy lindos y muy difíciles también. Es muy amorosa, guardiana”, agrega la periodista, quien en marzo de 2020 debió afrontar la muerte de Bartolomé Mitre, su pareja por 28 años y padre de su hijo Santos (21).

“También está Rita, la negrita, que fue rescatada de las vías del tren por mi hijo Miguel. (Nequi tuvo a Luis y a Miguel Rusconi de una relación anterior) Estaba solita y luchando por un pedacito de comida en medio de la basura. Mi hijo la trajo y si bien se la llevó luego cuando se fue a vivir solo, Rita terminó volviendo cuando Miguel se instaló en Bélgica. Yo digo que es la más inteligente, porque sabe cómo camuflarse o abrir las puertas con las dos patas como si fuera una persona. A veces se mete en la habitación de mi madre cuando le llevamos la comida a ver si liga algo”, devela Galotti. Y es que además de vivir con su hijo menor la conductora también comparte sus días con su mamá Elsa, de 90 años. “Mi madre es un amor. Es una bendición poder tenerla en este período y con la pandemia. Y poder regalarle todo mi amor y mi tiempo en esta etapa de su vida, en la que está semipostrada, es un regalo del cielo. Festejar su cumpleaños fue muy emotivo”, reflexiona.

Su “familia perruna”, como la llama Nequi con afecto, también está compuesta por Dic, un galgo rescatado que pertenecía a su hermano Marcelo. “Él era autista y cuando falleció, hace dos años y medio, traje a mi madre a vivir a casa, para que no esté sola, porque vivían juntos. Bartolomé estaba feliz de que vinieran a casa. Dice su perro al que un día le desapareció un perro. Y es por eso que lo miro y pienso, ̈ ¿Si Marcelo apareciera por esta puerta, qué reacción tendría Dic? ”, confiesa la conductora, quien se muestra súper ac- tiva en Instagram, la red social en la que comenzó monetizar su trabajo. “Cada producto que promociono pri- mero lo pruebo y veo que me convenza. Lo hago con mucha responsabilidad. Para mí fue una salida laboral muy im- portante porque más allá del canal también me quedé viuda. Yo hacía mu- chas conducciones de desfiles en el inte- rior del país y eso con la pandemia se cortó”, aclara Galotti.

“India es una border collie que tiene dos años y fue la última en sumarse. Nos la regalaron a Bartolomé a mí, pero lo lindo es que fue él quien la fue a buscar junto con Santos a Baradero (donde la familia tiene su campo) tres semanas antes de morir. Fue un regalo de los encargados, que tienen perros de esa raza. Siempre que íbamos nos que- dábamos jugando con la border collie de ellos, que se venía a la casa y la mi- mábamos mucho. Bartolomé la eligió. Me decía: ̈Ella va a ser toda mía y va a dormir en nuestro cuarto ̈ (sonríe) y estaba muy feliz. Ese fue el último viaje que hizo al campo y se lo regaló junto a su hijo. Fue fuerte y muy significativo para Santos porque no sabía que iba a ser la última vez que hacía ese viaje con su papá. Cada vez que miro a India siento que Bartolomé está dentro de ella y me emociono. A veces se me mete en la cama y se me queda pegada, es increíble”, continúa la periodista.

“Con Santos extrañamos muchísimo Nequi y su hijo Santos Mitre. A Bartolomé, muchísimo. Él está presente todo el tiempo. Nos sentamos y hablamos de él, y lo recordamos con mucho amor y sentimiento. Y con la alegría de todo lo vivido y la paz de haberlo acompañado en su dolor y en todos sus momentos de enfermedad. Fueron 16 años en los que sabemos que estuvimos siempre. Santos siempre se acuerda de cuando tenía prueba de Historia y Bartolomé se sentaba y le hablaba y luego mi hijo se sacaba un 10. Siempre estábamos juntos, fuimos muy unidos. Cuando Bartolomé se fue, Santos puso en su Instagram: ̈Fuimos un trío dinámico ̈. Él tuvo un papá que era grande, pero que estuvo siempre. Y eso lo llevamos los dos en el corazón”, asegura sobre el vínculo entre padre e hijo.

Hoy, cuenta la conductora, Santos sigue cursando la carrera Relacio- nes Internacionales en la universi- dad Torcuato Di Tella. “Y le encanta hablar de política, de la coyuntura. También le gusta mucho leer e informarse y le apasiona lo que hace. Es muy amiguero y leal, como lo era Bartolomé. Tiene muchas cosas de su papá y eso me impresiona”, concluye Nequi, quien rehizo su vida sentimental y meses atrás inició una relación con el empresario Pablo Hernández.

