La apertura del nuevo local de Ribs al Río en el emblemático Barrio Chino fue un evento exclusivo que reunió a destacadas figuras del mundo artístico y cultural de Argentina. Entre los invitados se destacaron la reconocida cantante Nicki Nicole, quien disfrutó de los nuevos sabores de la carta, y Flor Jazmín Peña, quien añadió su carisma a la velada.

Los invitados tuvieron la oportunidad de degustar los platos icónicos del restaurante, incluyendo las nuevas creaciones con fusión oriental, mientras compartían un ambiente distendido y vibrante, ideal para celebrar esta nueva etapa de la marca. La noche se convirtió en un encuentro donde la gastronomía y el talento local fueron los grandes protagonistas.

Los mejores looks para en evento de noche informal

En la apertura del nuevo local de Ribs al Río, Flor Jazmín Peña destacó con un look moderno y elegante que reflejó su estilo personal. Lució una pollera gris tipo sastre, que aportó un toque sofisticado, combinada con una musculosa gris y blanca con diseño, que añadió frescura y originalidad a su atuendo. La elección de colores neutros y cortes minimalistas logró un equilibrio perfecto entre lo casual y lo chic, ideal para la ocasión. Su look no solo captó miradas, sino que también se alineó con el espíritu contemporáneo del evento.

Flor Jazmín Peña y Anita Espósito

Domi Faena

Por otro lado, Anita Esposito deslumbró con un sofisticado mono negro de un solo hombro, que combinaba elegancia y modernidad. El diseño, con estratégicas aberturas en la cintura, aportó un toque atrevido y resaltó su silueta, convirtiéndola en una de las más elegantes de la noche. La elección del negro como color protagonista reafirmó su estilo clásico con un giro contemporáneo, perfecto para un evento tan exclusivo.

Grego Rosello

Grego Rossello optó por un look casual y relajado para la apertura del nuevo local de Ribs al Río, luciendo una remera blanca oversize que le dio un aire moderno y descontracturado, combinada con un clásico jean azul. Su estilo sencillo pero bien cuidado reflejó comodidad y frescura, ideal para disfrutar de una noche gastronómica en un ambiente distendido y vibrante. Una elección perfecta para destacar sin esfuerzo.

Diego Leuco, Mica Vázquez y Yoyi Francella

Nicki Nicole

Nicki Nicole se destacó en la apertura del nuevo local con un look total black que fusionó elegancia y actitud. La cantante eligió un chaleco negro como pieza principal, combinado con un pantalón negro de corte impecable, logrando un estilo monocromático sofisticado y moderno. Su elección, minimalista pero con gran impacto, reflejó su personalidad auténtica y su capacidad para imponer tendencia en cada aparición pública.

En la exclusiva apertura del nuevo local de Ribs al Río, los invitados destacaron con estilos variados que combinaron elegancia y frescura. Una noche donde la moda y la gastronomía fueron protagonistas.

