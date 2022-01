Nico Furtado y Ester Expósito descubiertos juntos en Uruguay

Nico Furtado y Ester Expósito ya no se ocultan. Es por eso, que la pareja del momento acudió a una de las mega fiestas de la temporada. La famosa Bresh, que se llevó a cabo anoche en Uruguay, fue testigo de que la relación entre los actores va viento en popa.

Muchos famosos subieron videos desde la esperada fiesta. Hasta Ángel de Brito mostró su viaje en avión privado junto a Lizardo Ponce para no perderse el gran evento. Barby Franco y Burlando fueron otros que dijeron Presente. Allí, sin más, la flamante parejita de enamorados fueron descubiertos juntos, y mejor que nunca.

Ester Expósito en Uruguay.

Los videos inéditos

Fue Mariano de la Canal quien se encargó de difundir los videos donde se los ve a Nico Furtado y Ester Expósito disfrutando de la Bresh. Fan total de la actriz, el mediático hizo un zoom a la pareja y preguntó: "Podrá ser tan diosa?". En otro de los posteos, se encargó de recordar el rumor de affaire entre Nico Furtado y la China Suárez cuando explotó el Wandagate. "Anoche en la Bresh con Nico Furtado... que la dejó a la China por quedarse con Ester", escribió el ex fan de Wanda Nara.

"Obviamente fue el centro de la fiesta. Cada vez más alta la fiesta Bresh", escribió por último Mariano de la Canal en sus historias donde muestra los videos de Nico Furtado y Ester Expósito juntos.

Anteriormente, Nico Furtado había compartido una foto de Ester Expósito por las calles de Madrid y luego una imagen de los dos en blanco y negro, abrazados frente a frente. Más tarde, el uruguayo acompañó a la diosa a la celebración de los 75 años de la revista Elle en Sevilla.

Por qué terminó la relación de la China Suárez con Nico Furtado

Nico Furtado fue el galán señalado como el verdadero romance de la China Suárez cuando trascendieron los mensajes que se envió con Mauro Icardi.

Sin embargo, el affaire duró poco y Ángel de Brito reveló los detalles de la corta relación. "Furtado salió corriendo porque parece que la China estaba intensa con el tema Benjamín", contó el conductor de LAM.

Según el periodista, la China Suárez estaba en medio de un acuerdo con su ex pareja y Nico Furtado decidió alejarse para no estar metido en el medio. "Nico Furtado dijo que fueron dos salidas nada más, que la historia con la China no subió de nivel porque ella estaba súper enojada con Benjamín y él no estaba para bancar una cabeza ajena", disparó De Brito.