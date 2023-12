Nico Occhiato se cambió el look en medio de los rumores de romance con Flor Jazmín Peña

Nico Occhiato decidió despedir el 2023 con un giro radical en su imagen. El conductor de Luzu TV sorprendió a sus seguidores al revelar que se rapó completamente, renovando su aspecto de una manera inesperada y divertida.

La transformación de Nico no solo captó la atención de sus fanáticos, sino que también desencadenó una ola de comentarios ingeniosos relacionados con Flor Jazmín Peña, con quien fue vinculado sentimentalmente en los últimos meses.

Occhiato optó por llevar la cabeza rapada

El nuevo look de Nico Occhiato

Bajo el título "Me rapé", Occhiato compartió en su cuenta de Instagram el resultado de su cambio de look, provocando una avalancha de piropos y comentarios divertidos por parte de sus seguidores.

La conexión con Flor Jazmín Peña no pasó desapercibida, ya que ambos han protagonizado cambios de imagen significativos en un corto período de tiempo.

Occhiato junto a su peluquero

El conductor, quien ha enfrentado persistentes rumores de romance con la bailarina, se sumó a la tendencia de renovación estética que Flor Jazmín inició la semana pasada.

El cambio de look que Flor Jazmín se había hecho días atrás

Algunos de los comentarios destacaron la coincidencia entre los cambios de look de Occhiato y Peña: "¿Ustedes se dieron cuenta de que Occhiamín se hizo cambio de look? No más pregunta señor juez", mientras que otros bromearon sobre la supuesta relación entre ambos: "Flor se corta el flequillo, Nicolás se rapa. No más preguntas señor juez".