Nico Occhiato fue víctima de un robo: "Se llevaron algunas cosas de valor"

Nico Occhiato está pasando uno de los momentos más difíciles de su vida. Recientemente compartió con sus seguidores que fue víctima de un robo al regresar a su hogar luego de un fin de semana en Pinamar.

Aunque suele desplegar su característico sentido del humor en Nadie dice nada (Luzu), su programa de streaming, en esta ocasión no pudo ocultar su tristeza al confesar que lo habían robado.

"Me entraron a robar el fin de semana en mi casa, así que si me ven medio bajo es por eso", comentó. Seguidamente, señaló que afortunadamente, su mascota Carlitos, no resultó lastimada a pesar de haber sido encerrada durante el incidente. Sin embargo, lamentó la pérdida de algunas pertenencias valiosas.

"Me entraron a robar, un mal momento. Nadie se lastimó, no había nadie. Lo encerraron a Carlitos (su perro), no le hicieron nada por suerte. Pero se llevaron algunas cosas de valor", dijo.

En este sentido, la periodista Laura Ubfal detalló que Occhiato estuvo en la inauguración de un complejo hotelero en Pinamar, donde compartió momentos muy importantes con diversas personalidades. No obstante, la alegría se vio empañada al descubrir el robo al regresar a su casa.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña cada vez más cerca

Por otra parte, es importante recordar que aún se mantienen las especulaciones sobre una posible relación entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña. Los rumores se intensificaron durante la primera edición de los premios Martín Fierro Latino en Miami.

Aunque ambos mantienen cierta discreción en público, Estefi Berardi reveló que estuvo presente en el mismo vuelo que compartieron, aportando detalles que podrían confirmar las sospechas de un romance.

Y es que, a pesar de esforzarse por aparentar normalidad en público, la exangelita sugirió que entre ellos hay más de lo que muestran. Destacó que presenció un gesto tierno de Flor Jazmín Peña hacia Nico Occhiato durante el vuelo: "Se sentaron juntos. Flor en un momento se quedó dormida y se apoyó en el hombro de él", recordó la panelista de Mañanísima.

