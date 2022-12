Nicolás Cabré habló de la relación que tiene con su hija Rufina

La Noche de Mirtha (El Trece) tuvo de invitado a Nicolás Cabré en su última edición. El actor volvió a hablar sobre la relación que tiene con su ex novia Eugenia Suárez con quien comparte una hija, Rufina, también se refirió a la paternidad y al vínculo que tiene con su hija.

Nicolás comenzó hablando de como es su relación con Rufina: "Trato de ser un buen padre, es el amor de mi vida. La disfruto, trato de aprender, la cocino, hago todo. Somos equipo, es ideal. Viene a los ensayos y se queda conmigo. Siempre hicimos todo juntos desde que era chica. Yo disfruto mucho de su compañía"

Luego se refirió a la crianza compartida que tiene con La China y aseguró que son "un buen equipo". "Vive con los dos y la tenemos la misma cantidad de días. Tenemos una buena relación. Vamos viendo si La China está ocupada. Somos un lindo equipo y estamos muertos de amor con Rufi" dijo con respecto a esto.

Terminó hablando de la relación que llevaba con su padre y que quiere llevar con su hija: "Siempre digo que ojalá sea con Rufi un dos por ciento lo que fue mi papá conmigo. Me enseñó a valorizar lo que tiene valor. Me apoyó y me acompañó. Siempre trato de recordar lo que él me enseñó, la simpleza de la vida, lo que realmente es importante. Yo descubría sonrisas en mi papá que yo no las podía lograr y que las vi con Rufina"