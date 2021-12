Nicolás Cabré reveló cómo se lleva hoy con la China Suárez

Tras años de mala relación con la prensa y reserva absoluta en su vida privada, Nicolás Cabré abrió su corazón en su paso por “Los Mammones” y habló de todo.

Sobre su relación con la China Suárez, su ex y madre de su hija Rufina, el actor fue contundente y no se guardó nada. “Estamos todo el tiempo hablando… Que sí, que no y qué decidimos. Nadie tiene la verdad absoluta. Con la China hablamos cinco veces por día: tema único es Rufina. Es estar lo más que se pueda”, dijo.

Nico Cabré, además, aseguró que esta mucho más relajado con la prensa pero que de lo que nunca hablará es de su vida privada, aunque en esta nota con Jey Mammon se animó a hacerlo.

Sobre su hija y las lecciones que le deja, el actor confesó: “Yo aprendo día a día y Rufi me va enseñando. A mí me pega unos cachetazos hermosos. Tengo la suerte de ser compañero. Dar un consejo a un padre es casi imposible, se aprende y hay que estar atentos desde las mínimas cosas”.

Así fue la primera salida de Nicolás Cabré tras la separación de Laurita Fernández

Laurita Fernández y Nicolás Cabré volvieron a ponerle fin de su romance. La pareja se había separado a comienzos de año y unos meses atrás habían retomado su vínculo que finalmente terminó con ambos tomando caminos separados una vez más.

“Estoy muy bien. Simplemente, te hablo por mí. Estoy bien, bueno, atravesando un momento pero muy bien”, dijo Laurita el viernes pasado en ShowMatch, donde realizó una coreografía de cara al final del programa de Marcelo Tinelli.

“Estoy sola en este momento. Pero la verdad es que esto es muy reciente. Y el haber hecho la apertura y haber ensayado, el engancharme de vuelta con el baile, me conectó con cosas lindas y me hizo muy bien”, agregó Fernández.

Por su parte, Cabré optó por el silencio y por enfocarse en su trabajo. Actualmente, el actor comenzó los ensayos de la nueva comedia que llega a la calle Corrientes. A partir del 12 de enero de 2022, en el Multiteatro Comafi, Nicolás, Mercedes Funes y Carlos Portaluppi estarán juntos por primera vez en "Me duele una mujer".

En medio de esta situación, ahora Nicolás volvió a aparecer en público cuando corrió una carrera en San Isidro de 10 kilómetros. El artista dio una nota a un ciclo del canal deportivo T&C Sports, sin embargo, solo se limitó a hablar de lo que fue esta maratón.