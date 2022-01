Nicolás Furtado rompió el silencio luego de que lo vincularan con la China Suárez y el Wanda Gate

Enamorado y con “El Marginal 4” recién estrenado, Nicolás Furtado rompió el silencio y habló por primera vez de su vinculación con la China Suárez en pleno Wanda Gate.

"El 2021 para vos venía tranquilo hasta que tu nombre apareció implicado en el escándalo del año. Después te fuiste a España y blanqueaste una relación. ¿Cómo te llevas con la fama?", le consultaron en “La Nación”; a lo que el actor uruguayo respondió: "En su justa medida le doy su lugar, su espacio. Y listo. No le doy mucha trascendencia o trato de que no sea algo tan importante tampoco".

Ester Expósito y Nicolás Furtado se dejaron ver en Punta del Este juntos por primera vez.

En pareja con la española Ester Expósito, con quien vacaciona en Punta del Este, Nicolás Furtado siempre se mostró reticente al periodismo y evita hablar de su vida privada, aunque surjan las preguntas.

"Es algo que viene con lo otro, que es lo que yo hago. Es así y chau. Te guste o no, es una consecuencia de mi trabajo. Así que nada, no es ni más ni menos que eso”, dijo sobre el otro costado de su profesión, que implica a hablar de su privacidad.

Por qué terminó la relación de la China Suárez con Nico Furtado

Nico Furtado fue el galán señalado como el verdadero romance de la China Suárez cuando trascendieron los mensajes que se envió con Mauro Icardi.

Sin embargo, el affaire duró poco y Ángel de Brito reveló los detalles de la corta relación. "Furtado salió corriendo porque parece que la China estaba intensa con el tema Benjamín", contó el conductor de LAM.

Según el periodista, la China Suárez estaba en medio de un acuerdo con su ex pareja y Nico Furtado decidió alejarse para no estar metido en el medio. "Nico Furtado dijo que fueron dos salidas nada más, que la historia con la China no subió de nivel porque ella estaba súper enojada con Benjamín y él no estaba para bancar una cabeza ajena", disparó De Brito.