Nicolás Repetto: Confirman que no será el conductor de “La Peña de Morfi”

Nicolás Repetto fue uno de los nombres más mencionados este jueves 24 como posible conductor de “La Peña de Morfi”, tras la baja de Iván de Pineda. Sin embargo, Laura Ubfal desde su web se encargó de desmentirlo.

"Aunque sabíamos que no estaba siquiera cerca en la lista de los posibles animadores del ciclo, ante las múltiples nuevas versiones, hablamos con autoridades de Telefe, quien nos confirmaron que el creador de 'Fax' no será de la partida", señaló la periodista. Y luego agregó lo que le respondió Flor Raggi, la mujer del conductor: “Nico está de viaje y no me comentó nada…no creo”.

Sí se sabe que entre Nicolás Repetto y Gerardo Rozín había un gran cariño. Al menos es lo que dio a entender el papá de Juana Repetto cuando falleció su colega al publicar un posteo con la foto de Gerardo Rozín y un corazón.

Iván de Pineda: la polémica detrás de su baja de la conducción de "La Peña de Morfi"

Como ya todos saben, Iván de Pineda era la persona elegida por el mismísimo Gerardo Rozín para conducir "La Peña de Morfi" cuando él no pudiera seguir al frente del programa. Pero luego del fallecimiento del periodista, se desató una polémica en torno a la conducción del exitoso ciclo televisivo.

En principio, Mariana Brey reveló en "Socios del Espectáculo" que Iván de Pineda habría tenido una serie de exigencias para conducir, como por ejemplo no acercarse a la comida, más específicamente a la carne o a la parrilla, siendo ese uno de los atractivos principales del programa.

Pero como si eso fuera poco, según la información que brindaron en "Socios del Espectáculo", Iván de Pineda habría pedido entrevistar a los artistas invitados, sin la intervención de su compañera, Jésica Cirio, ya que supuestamente, no le cerraba la dupla que le tocaba hacer junto con la modelo, no se sentía cómodo con ella y eso habría sido determinante.

Iván de Pineda se bajó de la conducción de "La Peña de Morfi".

A pesar de la versión que indicaba que Telefe lo había desvinculado, aparecieron otras versiones que contradecían ese hecho. Según se dio a conocer, Iván de Pineda tenía otros proyectos previamente acordados para llevar a cabo durante este año, por lo que no podía comprometerse a ser el conductor oficial de "La Peña de Morfi".

Teóricamente, Iván de Pineda habría aceptado ser conductor suplente, pero no oficial, ya que sabía que sus compromisos le impedirían hacerse cargo de manera total de la conducción del programa. Sin embargo, el modelo aún no se expresó al respecto y prefirió mantenerse al margen de la polémica.

Lo cierto, es que son muchas las teorías en base a la ausencia de Iván de Pineda como conductor, ya que ese habría sido el deseo de Gerardo Rozín, que lo había elegido y formado para que ocupara su lugar. ¿Cuál será la verdad? ¿Renunció o lo desvincularon?