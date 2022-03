Revelan los motivos de la renuncia de Iván de Pineda a La peña de Morfi

Iván de Pineda fue el conductor elegido para reemplazar a Gerardo Rozín en La peña de morfi antes de su partida.

Según versiones, el conductor de Pasapalabra iba a ocupar su lugar de manera momentánea aunque el deceso del periodista cambió los planes. Lo cierto es que, cuando parecía seguro su arribo al ciclo de Telefe, Iván de Pineda se bajó de la conducción y comenzaron a correr los posibles motivos.

Al parecer, el animador había acordado guardar el lugar para Rozín mientras esté de reposo, hecho que cambió con el fallecimiento de Gerardo. Pero además de este firme motivo, algunas versiones aseguran que otras serían las causas de esta "baja".

Tal como informó el periodista Juan Etchegoyen, el conductor pretendía hacer cambios en La Peña. "Me cuentan que él quería modificar cosas del ciclo que no eran negociables. De todas maneras, a la hora de dar motivos de su renuncia al programa no las dio", contó en Twitter.

Cuáles son los nombres que figuran como posible reemplazo

Pero mientras se confirma que este domingo La peña de Morfi seguirá al aire con Jésica Cirio como líder, hay diferentes nombres que circulan como posible reemplazante para Gerardo Rozín.

Jey Mammon es una de las figuras que apareció como candidato, aunque desde Telefe no dieron respuesta. Según versiones, el conductor ya tiene firmado otro tipo de formato en la emisora por lo que no podrá comprometerse con este ciclo.

Migue Granados fue otro de los nombres en cartel, pero él mismo contó que rechazó la propuesta que le hizo el mismísimo Rozín.

"Desde que Rozín se enfermó y sabiendo lo que le iba a suceder, comenzó a llamarme porque quería que yo continúe haciendo su peña. Me dijo quizás el mejor piropo: que nadie iba a respetar tanto la música y la comida como yo”, contó el humorista en Twitter horas después de la muerte del conductor.

“Por supuesto no lo hubiese hecho. No estaría a su altura y era imposible querer agarrar eso sabiendo lo que iba a pasar", agregó.