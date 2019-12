Nicole Neumann disparó contra De Brito y lo trató de "panqueque"

Nicole Neumann y Angel de Brito tuvieron un picante cruce por el papel de la modelo en el Bailando.La rubia, que reemplaza a Pampita durante su luna de miel, cruzó al jurado del ciclo y lo contradijo en algunas oportunidades.

"Todas tus devoluciones empezaron con que no esto de acuerdo con lo que él dice...", le tiró Angel en Nosotros a la mañana, programa de la que Nikita es panelista y aseguró que, si le dan a elegir entre ella y Pampita, prefiere que sea la morocha quien se quede en el certamen.

"Porque se panquequeó hace rato”, disparó Nicole al escuchar esta respuesta pero luego se retractó: “¿Ah, no? Bueno, está bien. Pero lo ideal sería las dos, por supuesto”.

Luego, De Brito siguió: “Las dos juntas me encantaría… que se agarren de las mechas ahí en vivo”, disparó irónico. Sin ocultar su malestar, Neumann aclaró: “¡Para nada! Jamás”.

Lo cierto es que, después de esto, la polémica siguió en Twitter con un fuerte cruce entre ambos. "Hay gente con la que uno elige no discutir... banalidades, sobre todo cuando demostraron que lo ‘humano’ no les importa. Yo elijo estar en armonía y NO discutir. Que no es lo mismo. Punto”, expresó la modelo después de leer un titular sobre este escándalo.

Ángel, como es obvio, siguió la pelea y respondió con munición gruesa. “No me ‘panquequeo’, @nikitaneumann. Todo lo que nos quisimos decir con @pampitaoficial lo hicimos cara a cara. Y superamos diferencias. Más allá de eso, me gusta más @pampitaoficial como jurado, baila mejor que vos, ganó un Bailando y tiene años de experiencia”.